De Laurentiis cambia tono nel tweet: «Vittoria di tutti. Avanti così!»

Stavolta dopo il successo contro il Qarabag, il tweet è di tono diverso. Non c'è più la squadra divisa nel tweet di De Laurentiis

De Laurentiis Nunez Napoli

Mg Napoli 23/05/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cagliari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Non c’è più la squadra divisa nel tweet di De Laurentiis. Non c’è più Conte che riprende la squadra in pugno. Stavolta dopo il successo contro il Qarabag, il tweet è di tono diverso: «Vittoria di tutti. Avanti così!». Anche Di Lorenzo a Sky Sport ha negato che ci fosse una distanza.

