Davide Ancelotti: «Scambiano la calma di papà per debolezza. Che bello il caos nel calcio ultra-controllato di oggi»

Davide Ancelotti, lo scrive El Mundo, ha in curriculum tre Champions League “e innumerevoli lezioni di calcio e di vita all’attivo, che ora cerca di mettere in pratica al Botafogo”. Il giornale spagnolo lo ha intervistato per farsi dire anche che no, non vanno sempre d’accordo con Carlo. E che la tanto raccontata “calma” del padre è solo uno dei lati che compongono un grandissimo allenatore.

“Mi piace il calcio verticale e al Botafogo penso di aver costruito una squadra abbastanza verticale, che cerca di giocare partendo dalla difesa – dice – Sono sicuro che in futuro avrò squadre diverse, e bisogna adattarsi, ma con questa squadra posso giocare un calcio efficace e di transizione”.

In Brasile “il talento c’è ancora. Se si considerano gli estremi del Brasile, è difficile per gli altri paesi eguagliarlo. Giocatori che definiscono un’epoca come Ronaldo o Ronaldinho non si vedono tutti i giorni, ma il talento di Estevão, Raphinha, Rodrygo, Vinicius, Cunha… Il fatto è che è difficile vincere un Mondiale solo con il talento offensivo. Se si guardano gli ultimi tornei, si vede che sono partite equilibrate in cui la difesa e i calci piazzati sono fondamentali. Il Mondiale si vince con la difesa, i calci piazzati e le transizioni. E il Brasile ha tutto questo. È vero che mi aspettavo un calcio brasiliano più tecnico, ma è molto fisico. C’è molta influenza e controllo da parte degli allenatori. Questo mi ha sorpreso; pensavo si trattasse più di possesso palla”.

Oggi vince “uno stile di calcio che si basa più sui duelli, in cui la fisicità del giocatore è molto importante. La maggior parte delle squadre gioca con tre difensori centrali, e non so se sia dovuto alla mancanza di talento offensivo, ma c’è la tendenza a giocare con un difensore in più e un attaccante in meno. Il livello di dettaglio è importante. Oggi è difficile per una squadra supportare giocatori che mancano di intensità difensiva; un giocatore di talento non può dimenticare di difendere. Se non difendi con tutti, ogni squadra può farti male. C’è molta organizzazione e meno momenti di caos, che sono i più emozionanti. Quello che mi piace di più è la transizione, la verticalità… Il Real Madrid ha ancora quello, per esempio. Il caos. Il Real Madrid è il migliore al mondo quando è caotico”.

Tornado al lavoro di vice-Ancelotti: “Ho sempre cercato di essere stimolante, che è ciò di cui credo abbia bisogno. E credo di essere riuscito a influenzarlo, ma alla fine è lui che decide. E non siamo sempre stati d’accordo su cosa fare. Discutiamo, e va bene così. Tutto deve essere discusso finché l’allenatore non ha l’ultima parola. Essendo mio padre, l’ho capito meglio di molti altri. È una persona molto calma, anche se a volte questa calma è stata erroneamente interpretata come mancanza di pretese. È qualcosa che sta succedendo anche a me. Se vinciamo, l’atmosfera tranquilla è fantastica, ma quando perdiamo, si dice che sia una debolezza. Mio padre è molto esigente con i suoi giocatori, e questo è stato male interpretato. Un buon allenatore, un allenatore calmo, non è un allenatore che non pretende. Si può essere una persona calma che si arrabbia facilmente, ma a volte bisogna essere chiari. A volte capita che con persone tranquille l’atmosfera si distenda e si debba intervenire. Allenatore e dirigente sono due cose diverse e bisogna rispettare l’allenatore. Un allenatore di alto livello, e non parlo di uno che ha vinto cinque Champions League, ha le sue conoscenze. È assurdo metterlo in discussione”.

Gli chiedono se lo spogliatoio del Real Madrid funzioni meglio con la libertà o con il controllo.

«Penso che un po’ tutto abbia funzionato in questi anni. Ora lo spogliatoio è cambiato; Lucas e Modric, due leader, se ne sono andati, e si svilupperanno nuove dinamiche all’interno del gruppo. A novembre il Madrid è primo in Liga e tra le prime otto in Champions. Sono dove devono essere. Hanno un allenatore che è più che pronto a guidare il Real Madrid, ed è normale che abbia bisogno di tempo. Ma c’è poca pazienza. Mio padre non è sempre stato calmo e gentile; è stato anche interventista e duro con loro in molte questioni. Non ha sempre dato loro libertà. A volte, con giocatori di questo calibro, un po’ di shock e un rimprovero possono funzionare, se sono sinceri. A volte è necessario. Xabi era un giocatore e ha giocato per il Real Madrid; saprà come gestire quel gruppo».