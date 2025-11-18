Home » Approfondimenti » Media e social

Davide Ancelotti: «Scambiano la calma di papà per debolezza. Che bello il caos nel calcio ultra-controllato di oggi»

Intervista a El Mundo: «Amo il calcio verticale. Il Mondiale si vince con la difesa, i calci piazzati e le transizioni. Mio padre non sempre è stato calmo e gentile con i calciatori»

rigori Davide Ancelotti Carlo Real Madrid

Real Madrid's Italian coach Carlo Ancelotti (L) speaks with Real Madrid's Italian assistant coach Davide Ancelotti at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 27, 2023. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Davide Ancelotti, lo scrive El Mundo, ha in curriculum tre Champions League “e innumerevoli lezioni di calcio e di vita all’attivo, che ora cerca di mettere in pratica al Botafogo”. Il giornale spagnolo lo ha intervistato per farsi dire anche che no, non vanno sempre d’accordo con Carlo. E che la tanto raccontata “calma” del padre è solo uno dei lati che compongono un grandissimo allenatore.

Mi piace il calcio verticale e al Botafogo penso di aver costruito una squadra abbastanza verticale, che cerca di giocare partendo dalla difesa – dice – Sono sicuro che in futuro avrò squadre diverse, e bisogna adattarsi, ma con questa squadra posso giocare un calcio efficace e di transizione”.

In Brasile “il talento c’è ancora. Se si considerano gli estremi del Brasile, è difficile per gli altri paesi eguagliarlo. Giocatori che definiscono un’epoca come Ronaldo o Ronaldinho non si vedono tutti i giorni, ma il talento di Estevão, Raphinha, Rodrygo, Vinicius, Cunha… Il fatto è che è difficile vincere un Mondiale solo con il talento offensivo. Se si guardano gli ultimi tornei, si vede che sono partite equilibrate in cui la difesa e i calci piazzati sono fondamentali. Il Mondiale si vince con la difesa, i calci piazzati e le transizioni. E il Brasile ha tutto questo. È vero che mi aspettavo un calcio brasiliano più tecnico, ma è molto fisico. C’è molta influenza e controllo da parte degli allenatori. Questo mi ha sorpreso; pensavo si trattasse più di possesso palla”.

Oggi vince “uno stile di calcio che si basa più sui duelli, in cui la fisicità del giocatore è molto importante. La maggior parte delle squadre gioca con tre difensori centrali, e non so se sia dovuto alla mancanza di talento offensivo, ma c’è la tendenza a giocare con un difensore in più e un attaccante in meno. Il livello di dettaglio è importante. Oggi è difficile per una squadra supportare giocatori che mancano di intensità difensiva; un giocatore di talento non può dimenticare di difendere. Se non difendi con tutti, ogni squadra può farti male. C’è molta organizzazione e meno momenti di caos, che sono i più emozionanti. Quello che mi piace di più è la transizione, la verticalità… Il Real Madrid ha ancora quello, per esempio. Il caos. Il Real Madrid è il migliore al mondo quando è caotico”.

Tornado al lavoro di vice-Ancelotti: “Ho sempre cercato di essere stimolante, che è ciò di cui credo abbia bisogno. E credo di essere riuscito a influenzarlo, ma alla fine è lui che decide. E non siamo sempre stati d’accordo su cosa fare. Discutiamo, e va bene così. Tutto deve essere discusso finché l’allenatore non ha l’ultima parola. Essendo mio padre, l’ho capito meglio di molti altri. È una persona molto calma, anche se a volte questa calma è stata erroneamente interpretata come mancanza di pretese. È qualcosa che sta succedendo anche a me. Se vinciamo, l’atmosfera tranquilla è fantastica, ma quando perdiamo, si dice che sia una debolezza. Mio padre è molto esigente con i suoi giocatori, e questo è stato male interpretato. Un buon allenatore, un allenatore calmo, non è un allenatore che non pretende. Si può essere una persona calma che si arrabbia facilmente, ma a volte bisogna essere chiari. A volte capita che con persone tranquille l’atmosfera si distenda e si debba intervenire. Allenatore e dirigente sono due cose diverse e bisogna rispettare l’allenatore. Un allenatore di alto livello, e non parlo di uno che ha vinto cinque Champions League, ha le sue conoscenze. È assurdo metterlo in discussione”.

Gli chiedono se lo spogliatoio del Real Madrid funzioni meglio con la libertà o con il controllo.
«Penso che un po’ tutto abbia funzionato in questi anni. Ora lo spogliatoio è cambiato; Lucas e Modric, due leader, se ne sono andati, e si svilupperanno nuove dinamiche all’interno del gruppo. A novembre il Madrid è primo in Liga e tra le prime otto in Champions. Sono dove devono essere. Hanno un allenatore che è più che pronto a guidare il Real Madrid, ed è normale che abbia bisogno di tempo. Ma c’è poca pazienza. Mio padre non è sempre stato calmo e gentile; è stato anche interventista e duro con loro in molte questioni. Non ha sempre dato loro libertà. A volte, con giocatori di questo calibro, un po’ di shock e un rimprovero possono funzionare, se sono sinceri. A volte è necessario. Xabi era un giocatore e ha giocato per il Real Madrid; saprà come gestire quel gruppo». 

Correlate