Coppa Davis, oggi l’esordio dell’Italia: Volandri alle prese con il dubbio Berrettini (sennò c’è Sonego)

Oggi, a partire dalle ore 16 alla Unipol Arena di Bologna, l’Italia capitanata da Pippo Volandri sarà alle prese con il debutto alle fasi finali della Coppa Davis 2025. La selezione azzurra – in gara da campione in carica, dopo i trionfi del 2023 e del 2024 – affronterà ai quarti la modesta Austria guidata da Jurgen Melzer.

Coppa Davis, Berrettini in dubbio per il primo singolare

Orfana di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’Italia può comunque contare su una squadra di ottimo livello composta dai vari Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. Come noto, la sfida prevede due incontri di singolare ed eventualmente il decisivo match di doppio in caso di pareggio. Ad aprire le danze è la partita tra i numeri due delle rispettive selezioni. A seguire sarà poi il momento di quella tra i giocatori col ranking migliore.

Leggi anche: Sinner e Alcaraz hanno inventato il pareggio nel tennis

Fino a ieri, tutto lasciava presagire che fosse Berrettini il prescelto di Volandri nella partita inaugurale contro uno tra Rodionov e Neumayer. Proprio in queste ore, però, è giunta notizia di un lieve fastidio alla schiena accusato dal romano durante la rifinitura della vigilia. A riportarla è Ubitennis, che scrive:

“Un piccolo campanello d’allarme, niente di più ma abbastanza per far drizzare le antenne a tutto il clan azzurro. Matteo Berrettini ha avvertito un leggero fastidio alla schiena al termine dell’allenamento della vigilia: un dettaglio che, in una di Coppa Davis, può rapidamente trasformarsi in variabile decisiva. Oggi l’Italia di Filippo Volandri debutta nel primo atto del percorso che porta alla difesa dell’Insalatiera, e non è escluso che il capitano scelga la via della prudenza tenendo a riposo il romano.”

Pronto Sonego

Qualora Berrettini non dovesse farcela, Volandri sarà ‘costretto’ a mandare in campo Sonego, unica alternativa possibile tra i nomi in rosa per il singolare. Pochi dubbi invece riguardo l’altra partita, che dovrebbe vedere l’uno al cospetto dell’altro Cobolli e Filip Misolic. Le formazioni, lo ricordiamo, verranno ufficializzate a circa un’ora dall’inizio del primo incontro (ovvero verso le 15:00).