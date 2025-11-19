Sinner e Alcaraz hanno inventato il pareggio nel tennis
Dopo 16 scontri diretti hanno giocato 3302 punti e sono perfettamente pari: 1.651 punti ciascuno. «Incredibile», scrive L'Equipe
Se lo avessero programmato, se lo avessero fatto apposta, non ci sarebbero riusciti. Perché chiaramente ci saranno stati moltissimi momenti nel corso delle loro sfide, in cui Sinner e Alcaraz si sono ritrovati ad aver vinto lo stesso numero di punti. Ma questo è un momento significativo: alla fine della stagione, dopo la loro finale alle Atp Finals, il culmine di tutto, Alcaraz e Sinner sono… pari. “In totale – scrive L’Equipe riprendendo la statistica dell’esperto Bastien Fachan su “Jeu, set et maths” – Alcaraz e Sinner si sono divisi equamente i 3.302 punti giocati. In altre parole, i due giganti del tennis mondiale hanno accumulato 1.651 punti ciascuno dai loro scontri diretti. Incredibile”.
Il pareggio perfetto dopo sedici partite. In uno sport che il pareggio non lo ammette proprio.
🤯 La statistique lunaire dénichée par @BastienFachan :
📊 Lors de leurs 16 confrontations sur le circuit principal, Carlos Alcaraz 🇪🇸 et Jannik Sinner 🇮🇹 ont disputé 3 302 points :
➡️ Carlos Alcaraz 🇪🇸 en a remporté 1 651.
➡️ Jannik Sinner 🇮🇹 en a remporté 1 651. https://t.co/zDYgKU7MAm pic.twitter.com/fPCw9Zo79z
— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 16, 2025