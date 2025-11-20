Coppa Davis, l’Italia resta favorita anche senza Sinner e Musetti (Bertolucci)

In Coppa Davis l’Italia ha battuto 2-0 l’Austria nei quarti di finale con i match vinti da Berrettini e Cobolli. Alla competizione non partecipano quest’anno Sinner e Musetti, che hanno dato forfait dopo essere stati impegnati nelle Finals di Torino. Ora, in semifinale l’Italia affronterà il Belgio.

L’Italia favorita in Coppa Davis anche senza Sinner e Musetti

Paolo Bertolucci scrive sulla Gazzetta dello Sport:

“Credo che quest’anno l’Italia, nonostante le pesanti assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sia in piena corsa, insieme alla Germania, per conquistare ancora una volta la Coppa Davis. Noi schieriamo un Matteo Berrettini che è un giocatore di esperienza e che, soprattutto, se sta a posto fisicamente, sul veloce, è sicuramente di livello assoluto. Per lui la cosa importante è che non abbia problemi fisici e riesca finalmente, per un periodo piuttosto lungo, a giocare senza questa spada di Damocle degli infortuni. Flavio Cobolli, poi, ha avuto un’ottima annata, è a ridosso del numero 20 ed è un giocatore che ha dimostrato di poter giocare a un buon livello e di saper vincere anche sulle superfici veloci, nonostante sia nato sulla terra rossa. Va sottolineato un aspetto fenomenale: l’Italia non può schierare i suoi primi due giocatori, due top-10 ricordiamolo, e alla fine è comunque favorita almeno quanto la Germania per la vittoria. È la dimostrazione della qualità del nostro movimento e di tutto quello di buono che ha fatto quest’anno.

Detto questo, va sottolineato che a Bologna c’è purtroppo una rassegna con un solo giocatore tra i primi 10 e due nei primi 20, sia perché ci sono state mille defezioni, sia perché alcuni dei più forti hanno una squadra modesta e non si sono qualificati. Così il livello della manifestazione scende, anno dopo anno. Credo che questo sia un messaggio molto forte che i giocatori danno alle istituzioni perché si rendano conto che così non si può andare avanti e che questa nuova formula non regge. Credo che l’unica soluzione sia quella, che qualcuno ha già prospettato, di rendere la Davis biennale o triennale, in modo che i giocatori si rendano liberi per quattro settimane in quella stagione. Si dovrebbe tornare anche all’alternanza di un match in casa e uno fuori”.