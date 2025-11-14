Dopo Sinner, anche Musetti rinuncia alla Coppa Davis: lo sostituirà Sonego

Sarà Lorenzo Sonego a sostituire Lorenzo Musetti in Coppa Davis nella squadra italiana per le Finals di Bologna. Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, arriva anche quella del tennista carrarese, che con l’altoatesino ha disputato questa settimana le Atp Finals a Torino.

Sonego al posto di Musetti in Coppa Davis

Il capitano italiano Filippo Volandri ha ufficializzato la squadra nelle dichiarazioni riportate da Sky Sport:

«La nostra squadra rimane forte e importante, con grande consapevolezza. Sarà composta da Cobolli, Berrettini, Sonego, Bolelli e Vavassori. Siamo pronti a battagliare, per rimanere in alto e continuare a far bene. Siamo molto carichi e non vediamo l’ora di cominciare».

Gli azzurri esordiranno mercoledì 19 novembre contro l’Austria alle ore 16.

“La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra; a Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”, ha detto il capitano azzurro.

“La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre. Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia”.