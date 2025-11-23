Coppa Davis, El Paìs celebra l’Italia del tennis: oggi comandano loro, vincono anche senza Sinner

L’Italia ha vinto la Coppa Davis, la terza di fila. E ora è quattro. La Spagna ne ha vinte due in più. La Spagna è stata sconfitta in finale a Bologna. Berrettini ha vinto il primo singolare contro Carreño Busta e Flavio Cobolli ha resistito stoicamente all’energia travolgente di Munar e ha finito col trionfare 7-5 al terzo.

El Paìs scrive:

Cobolli, la tua impresa rimarrà. Chi l’avrebbe detto, ma è così che funziona oggi questa Coppa Davis, più favorevole alla classe operaia che ai leader. È stata la Spagna del Popolo contro l’Italia B e alla fine ha prevalso Cobolli.

Al di là dei petrodollari sauditi, a dettare legge oggi nel tennis è l’Italia che ha vinto le ultime tre edizioni ed è sempre lì: ragazzi e ragazze, poco importa.

Scrive El Paìs: la gerarchia degli italiani ha pesato.

Il quotidiano spagnolo definisce Berrettini uomo Davis.

In assenza di gloria individuale, la Davis come fonte di gioie. Sono undici le vittorie consecutive, molto dolce quest’ultima che assapora in casa.

Nel primo set ha servito 13 ace con una percentuale di prime palle dell’83%. (…) Forse la Coppa Davis è il posto di Berrettini. Oggi, anche dell’Italia dominatrice assoluta del momento. (…) In tempi di diarcato e culto dell’individualismo, Alcaraz-Sinner e Sinner-Alcaraz, hanno vinto le seconde file. Aria fresca nel finale di stagione. Nessuno contava su di loro, ma c’erano.