Conte: «Per dare fastidio anche in Europa ci vuole sempre tempo e pazienza»

A Sky: «Elmas e Gutierrez sono due giocatori che sono la novità buona del mercato perché si sono inseriti nella giusta maniera e rappresentano alternative valide»

Conferenza Torino-Napoli Conte

Napoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Sassuolo and Napoli at the Mapei - Città del Tricolore stadium in Reggio Emilia, on August 23, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel pre partita della sfida contro l’Eintracht

Le parole di Conte

Lobotka?

«Si è allenato anche prima della partita contro il Como, c’è garanzia di giocare anche tutta la partita»

A sinistra Elmas e Gutierrez

«Sono due giocatori che sono la novità buona del mercato perché si sono inseriti nella giusta maniera e rappresentano alternative valide»

Bisogna dare fastidio anche in Europa

«Ci vuole sempre tempo e pazienza su tutto»

