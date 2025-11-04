Conte: «Per dare fastidio anche in Europa ci vuole sempre tempo e pazienza»
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel pre partita della sfida contro l’Eintracht
Le parole di Conte
Lobotka?
«Si è allenato anche prima della partita contro il Como, c’è garanzia di giocare anche tutta la partita»
A sinistra Elmas e Gutierrez
«Sono due giocatori che sono la novità buona del mercato perché si sono inseriti nella giusta maniera e rappresentano alternative valide»
Bisogna dare fastidio anche in Europa
«Ci vuole sempre tempo e pazienza su tutto»