Conte è tornato al lavoro senza un confronto con i suoi calciatori che potrebbe non esserci mai (Repubblica)

L'allenatore del Napoli ha già detto tutto ai giocatori e ora aspetta di vedere sul campo quale sarà la loro reazione

Nulla di strano alla fine nella giornata del Napoli di ieri. Al suo primo giorno dopo la sosta, Antonio Conte ha lavorato come sempre, scrive Repubblica e non c’è stato nessun confronto, come invece si pensava, con i calciatori

“Il suo rientro ieri a Castel Volturno è stato più soft del previsto: poche parole, nessun confronto e soltanto lavoro, come se nulla fosse successo. Il tecnico era arrivato a Capodichino con un volo da Torino e dall’aeroporto si è diretto immediatamente al Training Center: dove si è trattenuto per oltre quattro ore. Cento minuti circa di allenamento, con lavoro inizialmente fisico e poi tattico. Alla fine l’ex ct è andato via con il fratello Gianluca, che l’ha relazionato sulle dinamiche all’interno del gruppo durante la scorsa settimana“.

Al momento il confronto non c’è stato perché in tanti sono ancora via per le Nazionali, ma, sempre secondo Repubblica, potrebbe anche non esserci mai

“Conte potrebbe però anche fare a meno di un faccia a faccia con la squadra, visto che ai giocatori ha già detto tutto e aspetta di vedere sul campo quale sarà la loro reazione”.