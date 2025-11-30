Conte è primo senza Lukaku (da agosto), De Bruyne (da un mese) e Anguissa (da 3 partite)

Poi è possibile pure criticare, per carità, però bisogna sempre separare le chiacchiere dai fatti. Il Napoli è primo in classifica, col Milan di Allegri

Conte incarta Gasperini, il Napoli domina e vince contro la Roma. All’Olimpico gli azzurri, nonostante i tanti infortuni eccellenti, mostrano superiorità tecnica e fisica con i giallorossi che tirano in porta solo al 90°. Neres e Hojlund è una nuova coppia d’attacco e il 3-4-2-1 è il modulo che è diventato il vestito buono per questa fase di campionato.

Nel primo tempo il primo quarto d’ora vede un Napoli aggressivo che si rende pericoloso per due volte con Hojlund. La velocità del danese e di Neres mette in difficoltà la difesa giallorossa a inizio gara, i romanisti di difendono con falli tattici e anche decisi. Sull’ennesima scorribanda del brasiliano è Di Lorenzo che tira al volo ma la palla va sull’esterno della rete. Neres e Lang fanno soffrire Svilar che deve respingere cross e farsi trovare pronto sulle scorribande in area. Solo alla mezz’ora la Roma si affaccia in area con una discesa di Pellegrini che trova solo l’angolo e solo 5 minuti dopo con un colpo di testa con Ferguson arriva il primo tiro verso Vanja. Al 36° Neres decide di svoltare, parte dall’area del Napoli, passa a Hojlund che lo lancia in porta: il brasiliano è letale e segna. Gli azzurri chiudono un primo tempo in sostanziale dominio.

Nel secondo tempo la gara inizia con ritmi bassi. Il Napoli va in controllo mentre la Roma con Baldanzi al posto di Ferguson non riesce a sortire azioni pericolose o tiri verso la porta. Gasperini gioca la carta Dybala al 20° al posto di un deludente Soule. La partita si blocca, soprattutto, per il gioco fisico e falli che portano a tre ammoniti in pochi minuti. Conte risponde con Politano al posto di Lang spostando Neres a sinistra. Proprio il numero 21 ha un’ottima occasione ma Svilar blocca il suo tiro dal limite. La partita va avanti senza sussulti fino al 90° quando la Roma con Baldanzi fa il primo tiro in porta e Vanja respinge in angolo.

Arriva dicembre e come lo scorso anno la condizione fisica entra nei giri del coach british-pugliese. Conte è primo senza Lukaku (da agosto), De Bruyne (da un mese) e Anguissa (da 3 partite). Poi è possibile pure criticare, per carità, però bisogna sempre separare le chiacchiere dai fatti. Oggi lui e Max Allegri sono primi, i fatti dicono questo. Mercoledì la Coppa Italia con il possibile turnover e l’auspicio di tenere alta la concentrazione per un trofeo da non snobbare.