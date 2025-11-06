Conte 7° tra gli allenatori italiani con la peggior media punti in Champions League in almeno 10 gare: guida De Zerbi

Secondo una statistica diffusa da Transfermarkt, l’ex allenatore di Juventus, Inter e Tottenham e ora del Napoli, ha una media di appena 1,37 punti a partita

Antonio Conte figura tra i tecnici italiani con il rendimento più deludente in Champions League.

La classifica e la posizione di Conte

Secondo una statistica diffusa da Transfermarkt, l’ex allenatore di Juventus, Inter e Tottenham e ora del Napoli, ha una media di appena 1,37 punti a partita nella massima competizione europea, piazzandosi al settimo posto tra gli italiani “a passo lento”. In cima alla classifica c’è Roberto De Zerbi, con una media di 0,50 punti in 10 gare europee, seguito da Pioli (1,25) e Zaccheroni (1,28). Tra gli altri nomi illustri figurano Gasperini, Trapattoni e Prandelli, tutti sotto la soglia dell’1,4 punti a partita.

Conte, che ha guidato Juventus, Chelsea e Inter in Champions, non è mai riuscito a replicare il successo dei suoi campionati nazionali nel contesto europeo, spesso fermandosi agli ottavi o ai gironi.

Meglio di lui, ma non di molto, Spalletti (1,51), Mancini (1,49) e Sarri (1,63). A chiudere la lista Ranieri, con 1,66 punti di media.

Conte dimentica che il Napoli è in Europa da 15 anni (tranne uno), il salto in avanti lo ha fatto da un pezzo (Gazzetta)

La Gazzetta, con Antonio Giordano, sottolinea:

“Nel glossario di Antonio del suo anno (e quattro mesi) napoletano, entra di diritto un’altra frase ad effetto che volendo può essere definito messaggio subliminale. «Noi dobbiamo fare il nostro salto in avanti anche dal punto di vista medico-fisioterapico nel gestire questo tipo di calendario e le partite ogni tre giorni».

Non avendo la memoria corta, e però incorrendo in un “solito” errore, Conte sorvola la storia e ignora che il Napoli negli ultimi quindici anni ha saltato una sola volta il tour in Europa e dunque per quattordici stagioni (da Mazzarri, a Benitez, a Sarri, ad Ancelotti, a Gattuso, a Spalletti e poi a Garcia-Mazzarri-Calzona) ha saputo convivere con la “sofferenza” del calendario intasato, del doppio e del triplo impegno, persino dei quarti di finale di Champions League raggiunti con Spalletti o della semifinale di Europa League affrontata con Benitez”.