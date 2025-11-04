Champions, i tifosi del Bayern potranno lasciare Parigi solo alle 5 del mattino: il club protesta con la Uefa

La prefettura di Parigi ha cambiato le regole all'ultimo momento e ha imposto rigide restrizioni ai tifosi tedeschi. Il Psg appoggia il Bayern nel ricorso

A poche ore dal big match di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, scoppia la polemica per una decisione a sorpresa delle autorità francesi. La prefettura di Parigi ha imposto rigide restrizioni ai tifosi tedeschi, obbligandoli a raggiungere lo stadio con mezzi controllati e a lasciare la città solo all’alba. Il Bayern, informato all’ultimo momento, ha protestato in sede Uefa e annuncia ricorso, con il sostegno inaspettato dello stesso Psg.

Caos Psg-Bayern: il comunicato dei bavaresi

Ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale:

“Questo lunedì pomeriggio, la prefettura di polizia di Parigi ha emesso un ordine generale con breve preavviso per regolare l’arrivo dei tifosi e istituire una zona di controllo della polizia per la partita di Champions League tra Bayern e Paris St. Germain al Parco dei Principi. Il Bayern è stato informato di questa sorprendente misura solo oggi. Il club ha immediatamente presentato una protesta alla riunione Uefa di oggi e intraprenderà ulteriori azioni legali. Il Paris St. Germain sostiene l’Fc Bayern in questa questione.”

“La regola generale riguarda i tifosi in arrivo con i pullman e stabilisce che devono radunarsi in un casello fuori città prima della partita. Stabilisce inoltre che tutti gli altri tifosi del Bayern devono recarsi allo stadio esclusivamente con i mezzi pubblici. Dopo la partita, tutti dovranno tornare al proprio mezzo di trasporto originale. I pullman saranno poi scortati fuori città dalla polizia.”

“Per il Bayern, il breve preavviso del decreto è inaccettabile, poiché tutte le informazioni pertinenti sono disponibili da settimane, come nel caso di tutte le partite che coinvolgono i campioni di Germania. Inoltre, non ci sono stati cambiamenti nella situazione dei rischi per quanto riguarda i tifosi del Bayern dall’ultimo incontro a Parigi nel 2023. A causa del regolamento ufficiale, si prevede che i pullman dei tifosi potranno lasciare Parigi solo nelle prime ore del mattino (dalle cinque circa) per tornare a casa.”