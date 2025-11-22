Napoli-Atalanta 3-0, Careca in tribuna esplode al gol di Lang
Il Napoli mette a segno il terzo gol contro l'Atalanta e al Maradona scoppia l'entusiasmo in tribuna
Il Napoli di Antonio Conte, ed è proprio il caso di ribadire di Antonio Conte, mette a segno il terzo gol contro l’Atalanta con Noa Lang sul finire del primo tempo. Il Napoli va al riposo con un inaspettato 3-0 contro i bergamaschi di Palladino. Le immagini di Sky Sport scovano in tribuna Lukaku ed Anguissa che esultano, ma soprattuto un0incredulo Careca che esplode al gol di Lang.
Dopo tante voci e dopo alcune prestazioni non convincenti questo gol è una liberazione per Lang.