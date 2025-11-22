Napoli-Atalanta 0-0, Conte torna alla difesa a tre (LIVE)

Nell'undici titolare degli azzurri compaiono Lang e Gutierrez nel 3-4-3 inedito e anche obbligato per assenze e infortunio, ultimo quello di Anguissa.

Il Napoli affronta l’Atalanta per la dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno appena cambiato guida tecnica con l’arrivo di Palladino e il contemporaneo esonero di Juric. Per questa sfida delicata l’allenatore azzurro decide di tornare al 3-4-3 provato agli inizi dell’avventura napoletana. I tre difensori sono Beukema, Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo c’è conferma per Gutierrez dopo le ottime prestazioni, davanti Lang prende il posto di Politano e sposta Neres sulla destra. Match ad alta tensione per tutte e due le squadre con i partenopei chiamati alla riscossa dopo la sconfitta senza appelli di Bologna. Mentre gli ospiti devono a loro volta dare una sterzata alla stagione senza picchi avuta fin ora con la guida di Juric. Moduli quasi a specchio per i due allenatori, la tattica potrebbe far da padrona in particolare agli inizi dei novanta minuti.

3′ Primo corner per gli azzurri, che sono partiti forte

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Atalanta

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Palladino