Botte tra compagni di squadra: il caso Gueye non è il primo e – probabilmente – nemmeno l’ultimo

La lista del Times: da Hales e Mike Flanagan del Charlton nel 79 a Fuller e Griffin dello Stoke nel 2008. Una lunga serie di casi di "fuoco amico" in salsa inglese

Le tensioni in campo non colpiscono solo gli avversari e, ieri sera, Idrissa Gueye e Michael Keane dell’Everton ne hanno dato ampia dimostrazione. Infatti, al 13esimo minuto del match (poi vinto 1 a 0) in casa dello United, il centrocampista senegalese ha colpito con uno schiaffo lo stesso Keane, suo compagno di squadra, venendo così espulso. Alla fine, l’Everton l’ha comunque portata a casa. Ma quello andato in scena ieri sera, non è stato il primo – e probabilmente nemmeno l’ultimo – di episodi di “fuoco amico”. Il Times ha così stilato una classifica delle migliori risse tra compagni di squadra avvenute in Premier.

Altri casi Gueye: la lista del Times

Derek Hales e Mike Flanagan del Charlton, 1979 — Pugno

Hales e Flanagan non andavano d’accordo già prima di questa partita di Fa Cup e, con la squadra bloccata sull’1-1 in casa, la tensione esplose definitivamente. I due si affrontarono a pugni e furono, ovviamente, espulsi. Hales fu licenziato dal Charlton Athletic, ma successivamente reintegrato.

Bruce Grobbelaar e Steve McManaman del Liverpool, 1993 — Spinta in faccia

La debole respinta di McManaman su un calcio d’angolo permise a Mark Ward di segnare il primo gol dell’Everton al Goodison Park, spingendo il portiere del Liverpool, un furioso Grobbelaar, a uscire dalla porta per rimproverare il compagno di squadra. McManaman reagì alla situazione e i due si spinsero in faccia a vicenda. Nessuno dei due fu espulso, ma la squadra perse poi 2-0.

David Batty e Graeme Le Saux del Blackburn, 1995 — Pugno

Mentre Batty controllava il pallone vicino alla linea di fallo laterale, Le Saux lo urtò per errore, facendo uscire il pallone e consegnando la rimessa agli avversari. Mentre lo Spartak continuava a giocare, i due si scagliarono l’uno contro l’altro, con Le Saux che sferrò un pugno parato dallo stesso Batty. Tuttavia, nessuno dei due fu espulso, destino che invece toccò a Colin Hendry, loro compagno di squadra.

Lee Bowyer e Kieron Dyer del Newcastle, 2005 — Pugno

Dyer non prestò attenzione al pallone che gli passava sopra la testa, troppo concentrato invece sull’avanzata di Bowyer. Si afferrarono per il colletto e, dopo essersi liberati, riuscirono a sferrarsi un pugno a vicenda. Entrambi espulsi.

Ricardo Fuller e Andy Griffin dello Stoke, 2008 — Schiaffo

Il neo-promosso Stoke City era famoso per i lanci di Rory Delap dalla linea laterale ma Fuller dimostrò un altro tipo di “lancio”, schiaffeggiando Griffin, capitano della squadra.. L’errore di quest’ultimo aveva appena permesso al West Ham di segnare, e Fuller, in attesa di far ripartire il gioco da centrocampo, si è avvicinò a Griffin e lo aggredì, guadagnandosi il cartellino rosso.