Everton, Gueye espulso per aver picchiato il compagno di squadra Keane. E batte lo United in dieci (VIDEO)

Clamoroso all’Everton: Gueye espulso per aver picchiato il compagno di squadra Keane

In Premier League è accaduto un episodio di cui a memoria non abbiamo precedenti (ma ce n’è uno in Premier): un calciatore dell’Everton – Gueye – è stato espulso per aver picchiato in campo il proprio compagno di squadra, il difensore Keane. L’episodio surreale, da Oggi le comiche, è avvenuto nel corso di Manchester United-Everton, al 13esimo minuto. L’Everton è stato così costretto a disputare l’intera partita con un uomo in meno. E ha persino vinto 1-0 fuori casa.

Ecco cosa scrive il Times:

Idrissa Gueye è stato espulso per aver schiaffeggiato il suo compagno di squadra Michael Keane solo 13 minuti nella partita di Premier League dell’Everton con il Manchester United. Il centrocampista ha alzato la mano sinistra e ha colpito il difensore centrale Keane in faccia.

I due sono venuti alle mani dopo che Gueye ha sbagliato un passaggio in area e ha così creato un’occasione da gol per il capitano del Manchester United Bruno Fernandes. Gueye voleva Keane andasse su quel pallone e non ha gradito che il compagno di squadra fosse rimasto fermo, gli è andato vicino con la testa. Il centrocampista del Senegal Gueye ha poi alzato la mano sinistra e ha schiaffeggiato Keane in faccia mentre Jordan Pickford (il portiere) e Ilian Ndiaye hanno subito provato a separare i compagni di squadra. L’arbitro Tony Harrington ha espulso Gueye per condotta violenta. Intanto Gueye è stato trattenuto dai compagni di squadra Pickford e Ndiaye prima di dirigersi verso lo spogliatoio. Il Var ha confermato la decisione arbitrale. Keane ha reagito con rabbia prendendosela con Gueye per la sua mancanza di disciplina.

Il Times ricorda un precedente:

Gueye è il primo giocatore ad essere espulso in Premier League per aver picchiato un compagno di squadra dai tempi in cui fu espulso Ricardo Fuller per aver picchiato Andy Griffin nello Stoke City il 28 dicembre 2008 (contro il West Ham).