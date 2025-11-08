Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano ed Elmas in pole per una maglia da titolari (Sky Sport)

Domani, alle 0re 15:00, il Napoli affronterà il Bologna al Dall’Ara in una sfida che promette scintille. Gli azzurri hanno bisogno di dare una risposta concreta dopo gli ultimi due pareggi e, proprio per questo, Antonio Conte metterà in campo l’11 migliore. Ecco le anticipazioni di Sky Sport e la decisione su Politano.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni: la decisione su Politano

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas Allenatore: Antonio Conte.

Dunque, nonostante le fatiche di Champions, Politano dovrebbe partire ancora titolare.

Conte stavolta non può lamentarsi del calendario, il Bologna ha riposato due giorni in meno (Damascelli)

Tony Damascelli su Il Giornale scrive:

“Ci sarebbe il derby, Juventus-Torino è una partita che fu, ha smarrito quell’attesa cittadina che portava alla sfida forte, due squadre divise in classifica e nei progetti, resistono soltanto le tifoserie ma non è più il clima antico di sfottò e provocazioni, colpa dei titolari di azienda, Elkann e Cairo non eccitano il popolo curvaiolo anzi sono contestati, specie l’alessandrino del Toro. Prima del derby c’è Como-Cagliari e qui la propaganda sul football di Fabregas prepara i coriandoli, Lecce-Verona sa già di salvezza ma c’è, soprattutto, da aspettarsi un Milan libero e tosto nel risultato contro il Parma, per rilanciarsi in testa, aspettando il Napoli che andrà a Bologna in una sfida trappola per Conte il quale non potrà lamentarsi del calendario, la squadra di Italiano ha giocato giovedì, dunque ha due giorni in meno di relax. La chiusura domenicale, concede all’Inter un impegno non semplice, come sembrerebbe, contro la Lazio”.