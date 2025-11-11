Si fa male pure Anguissa (in Nazionale), si teme un infortunio muscolare. Il Napoli non ha un suo sostituto
Ora si attendono gli esami strumentali. Nonostante la presunta roboante campagna acquisti, il Napoli non ha un suo sostituto. Per Conte piove sul bagnato
Si fa male pure Anguissa (in Nazionale), si teme un infortunio muscolare
Piove sul bagnato sul Calcio Napoli. Anguissa si fa male in Nazionale e ora il Napoli teme uno stop – l’ennesimo – per infortunio muscolare. Il Napoli perderebbe un centrocampista insostituibile nel vero senso della parola: il Napoli in rosa non ha un centrocampista del ruolo del camerunese. E poi si parla di roboante campagna acquisti del Napoli.
Scrive la Gazzetta:
Brutte notizie per il Napoli da Rabat: durante l’allenamento di martedì con la sua nazionale, si è fermato André Zambo-Anguissa, centrocampista del Camerun. Si tratta di un problema muscolare, la cui entità verrà verificata solo dagli esami strumentali. Il giocatore salterà sicuramente la semifinale dei playoff mondiali che i Leoni Indomabili giocheranno giovedì alle 20 in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. In caso di successo, il Camerun tornerebbe poi in campo domenica sera, sempre a Rabat, per la finale contro la vincente di Nigeria-Congo (giovedì alle 17). La qualificata andrà poi a disputare i playoff intercontinentali. Da capire se Anguissa tornerà subito a Napoli o resterà coi compagni nel ritiro marocchino. Notizia che sicuramente manderà su tutte le furie il presidente De Laurentiis, che non perde occasione per sottolineare – come ha fatto in occasione dell’ultimo Football Business Forum lo scorso venerdì alla Università Bocconi – come le nazionali restituiscano giocatori rotti ai club.