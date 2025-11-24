Amorim apre uno spiraglio al Napoli? «Per Mainoo e Zirkzee a gennaio tutto può succedere»

Il Napoli continua a monitorare Kobbie Mainoo del Manchester United per rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Il giovane inglese non ha avuto le opportunità che sperava sotto la guida di Ruben Amorim in questa stagione.

Amorim sul futuro di Mainoo e Zirkzee

Il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim aveva finora considerato il centrocampista classe 2005 incedibile, bloccando la sua partenza in estate, ma senza dargli molte opportunità in questa stagione per mostrare il suo talento. E Mainoo non vorrebbe perdere l’opportunità di giocare il Mondiale 2026 con l’Inghilterra.

Amorim ha però dichiarato, alla vigilia del match contro l’Everton:

«Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare al club e alla squadra. Dopodiché, tutto può succedere».

Questo commento dell’allenatore portoghese è riferito anche a Joshua Zirkzee, finito anche lui ai margini dello United.

Come riportato dal Mirror:

Kobbie Mainoo ha detto al Manchester United che vuole unirsi al Napoli definitivamente, ma il club non glielo permetterà, memore dello straordinario impatto avuto da Scott McTominay in maglia azzurra. Mainoo è al centro di un dibattito da 57 milioni di euro tra i campioni d’Italia e il Manchester United. Il Napoli ha già pronto un contratto quadriennale per il centrocampista 20enne. E Mainoo ha detto alla dirigenza dello United che vuole essere ceduto in Serie A. Lo United, consapevole di ciò che ha portato Scott McTominay al Napoli, ha finora bloccato la trattativa. Ma Mainoo è irremovibile sul fatto che vuole andarsene prima della fine del mercato.