Lo United non vuole ripetere lo stesso errore di McTominay con Mainoo (Mirror)

Kobbie Mainoo è finito negli ultimi giorni nel mirino del Napoli, come annunciato dai tabloid inglesi. Il centrocampista classe 2005 vorrebbe andar via dal Manchester United per giocare di più, ma i Red Devils non vorrebbero cederlo, specialmente dopo aver perso la scorsa estate Scott McTominay, che con il Napoli ha avuto un vero e proprio exploit.

Lo United non vuole ripetere lo stesso errore di McTominay con Mainoo

Come riportato dal Mirror:

Kobbie Mainoo ha detto al Manchester United che vuole unirsi al Napoli definitivamente, ma il club non glielo permetterà, memore dello straordinario impatto avuto da Scott McTominay in maglia azzurra. Mainoo è al centro di un dibattito da 57 milioni di euro tra i campioni d’Italia e il Manchester United. Il Napoli ha già pronto un contratto quadriennale per il centrocampista 20enne. E Mainoo ha detto alla dirigenza dello United che vuole essere ceduto in Serie A. Lo United, consapevole di ciò che ha portato Scott McTominay al Napoli, ha finora bloccato la trattativa. Ma Mainoo è irremovibile sul fatto che vuole andarsene prima della fine del mercato.

Sportmediaset aveva scritto a proposito:

Il centrocampista inglese ha chiesto al Manchester United di essere liberato in prestito. Il classe 2005 vuole giocare con continuità e ha capito che le idee di Amorim (che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes) vanno in un’altra direzione. La risposta del club, però, non ha soddisfatto Mainoo: non è prevista una partenza in prestito, vorrebbe puntare su di lui e considererebbe un addio solo a titolo definitivo e per una cifra importante. Il Napoli lo valuta come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L’operazione è comunque complessa per i costi. Quando il Chelsea e il Bayern Monaco hanno chiesto il prezzo si sono spaventate: 70 milioni di euro. È chiaro che, se mai si dovesse arrivare a un accordo, si dovrà valutare una formula diversa dall’acquisto e la volontà del giocatore di andare a giocare in una squadra ambiziosa che, oltretutto, disputa la Champions League potrà essere decisiva.