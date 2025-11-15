Alcaraz: «Non mi sento un re e la vita da star è più difficile di quello che la gente pensa»

Lunga intervista "intima" del Pais al numero uno al mondo: «Nn mi piace polemizzare quando mi fanno pagare 6 o 7 euro, quindi pago, ma sapendo che non è la norma. Il caffè è lo stesso che costi 1,20 o 1,50 o 7 euro»

Alcaraz, giovane prodigio del tennis, è il miglior giocatore dell’anno, quello con più vittorie (70) e trofei (8); anche il più dominante, secondo la classifica. Per la seconda volta nella sua ancora breve carriera, concluderà l’anno in cima alla classifica. In soli cinque anni, la sua vita ha preso una svolta radicale: da cittadina di provincia a leggenda. Tuttavia, è chiaro che rimane con i piedi per terra e che la fama non ha stravolto la sua vita normale e quella della sua famiglia. Lo intervista El Pais

Spiegalo a noi comuni mortali, per favore. Com’è essere lassù, essere il numero uno?

Alla fine, il numero uno è il numero uno, e la classifica non mente; significa che sei stato il migliore per tutto l’anno, ma la realtà è diversa. Anche se sei al vertice, puoi perdere contro chiunque o nei primi turni, perché è così che vanno le cose. La classifica mostra una cosa, ma la realtà di questo sport è molto diversa; detto questo, è fantastico essere al vertice, e vedermi lì è incredibile, anche se sento di avere ancora molto da migliorare.

Non hai mai pensato di indossare la corona, come Lamine Yamal? Cosa ne pensi? La tua generazione a volte è troppo aggressiva?

No, non la vedo bene… Ma è perché non mi sento il migliore al mondo. Mi piace quando lo fanno gli altri, ma io non lo farei perché non la penso così.

Sai quanto costa un caffè?

Sì, certo!

La tua vita è cambiata radicalmente in soli quattro anni… In che misura?

Ogni volta che torno a casa è come tornare alla realtà. È lì che torno ad essere me stesso, quello che va al bar a prendere un caffè con gli amici o fa colazione con loro. Apprezzo molto questi momenti, quindi vivo una doppia prospettiva.

Tuo padre dice che dovresti continuare a prendere il caffè da 2 euro. Segui il suo consiglio?

Lo applico, sì. È vero che non mi piace polemizzare quando mi fanno pagare 6 o 7 euro, quindi pago, ma sapendo che non è la norma. Il caffè è lo stesso che costi 1,20 o 1,50 o 7 euro.

Più o meno rispetto a quando mangiavi kebab con gli amici?

La stessa cosa. Ho ancora quei momenti quando torno a casa e ceno ovunque con i miei amici. Ora posso visitare posti migliori ed essere riconosciuto, ma torno comunque alla mia normalità.

Questa vita da star è come te la immaginavi?

È molto più difficile di quanto la gente pensi.

Le persone ti idealizzano troppo dall’esterno?

Esatto. Da piccoli si assorbe ciò che si vede in TV: grandi campi, vittorie, persone straordinarie. Ma non si vede il lavoro invisibile, la pressione, la tensione. È molto più difficile di quanto immaginiamo, ma anche meraviglioso.

Cos’è più difficile da gestire: rivali, viaggi o monotonia?

Direi il viaggio continuo: spostarti ogni settimana, adattarti in pochi giorni a un posto nuovo, rifare le valigie… Non riesci mai davvero a stabilirti. Anche stare lontano dalla famiglia è duro. E poi c’è la monotonia di allenamento-partita-allenamento.

Ti rendi conto dell’interesse che susciti?

La mia vita è molto esposta, quindi devo saperlo gestire. Ci sono cose che è meglio tenere private: serve una piccola bolla per sentirsi al sicuro.

Quello che vediamo è davvero ciò che sei?

Sì, sono fatto così. Nel bene e nel male. Non mi sforzo di mostrare una faccia diversa. Con gli amici d’infanzia forse sono un po’ diverso, ma è normale.

Sei timido?

Sì! Sono molto timido, quindi quando tanti mi lodano, mi fa piacere, ma non so sempre come gestirlo.

Com’è la tua giornata ideale?

Mi piace giocare a golf la mattina, poi pranzare con famiglia o amici, magari bere qualcosa con loro o giocare a giochi da tavolo. Tutto ciò che riguarda stare a casa è ideale.

Cosa ti preoccupa? Di cosa hai paura?

Soprattutto le questioni personali e familiari. L’essere felici, l’essere bene… È ciò che spaventa di più. Anche non riconoscere la realtà delle cose mi spaventa.