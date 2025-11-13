Alcaraz: «Sono grato che Sinner sia in alto a competere con me, mi aiuta ad essere un tennista migliore»

Al Mundo Deportivo: «Per il momento non sono vicino alle leggende del tennis. La mia vita è monotona, l'anno prossimo so già i posti in cui andrò e le settimane in cui gareggerò».

Carlos Alcaraz, impegnato con le Atp Finals (oggi in campo contro Lorenzo Musetti), ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo.

L’intervista ad Alcaraz

Hai mai temuto di essere troppo legato alle feste?

«No. Sono una persona di 22 anni a cui piace divertirsi. Ci sono un sacco di persone che forse pensano che esco molte volte, che non lavoro. Invece di pensare che le due cose possano essere combinate. Se tutto è fatto nel modo giusto, hai anche il tuo tempo per il divertimento, con i tuoi amici.»

C’è stata qualche discussione accesa col tuo allenatore Ferrero?

«In un rapporto di tanti, la cosa strana sarebbe se non ci fosse stato alcun problema. Ci sono momenti in cui ci diciamo cose che non vogliamo dirci. In questo caso, più il mio team a me che io a loro. Siamo anche in disaccordo in situazioni e talvolta entriamo in conflitti.»

All’età di 22 anni, ha sei titoli del Grande Slam. Hai intenzione di superare i 24 di Novak Djokovic?

Alcaraz: «Quello che posso dire è che siamo sulla strada giusta. Ora è il momento di continuare ad andare nella stessa direzione, è il momento di continuare ad allenarsi e lavorare allo stesso modo e ancora meglio».

Ha detto che voleva mangiare al tavolo dei migliori. Hai già un posto in esso?

«No. Non sono nemmeno vicino. Ci sono stati giocatori incredibili, leggende: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Mi piacerebbe mangiare a quel tavolo, è vero, è una motivazione che ho e mi aiuta per la mia carriera, ma non sono ancora vicino.»

Qual è il tuo più grande desiderio sportivo?

«Il Grande Slam. Il fatto di avere il massimo numero possibile di Grandi Slam sarebbe il mio desiderio. O anche una medaglia d’oro alle Olimpiadi.»

Jannik Sinner è un pericolo necessario?

«Necessario, sì. Penso che sia necessario per me, necessario per il tennis e necessario per lo sport. Tutto ciò che fa, tutto ciò che genera. Questa competizione con lui mi spinge al massimo. Sono grato che Sinner sia lì, che mi rende un giocatore migliore.»

Sei in contatto con l’italiano anche in vacanza?

Alcaraz:«Nelle vacanze ognuno pensa a sé, ne abbiamo già abbastanza per il resto dell’anno».

Hai tempo per te stesso? Ti piace stare da solo o preferisci avere persone intorno?

«Mi piace avere sempre la gente intorno. Quando sono solo è difficile per me. È qualcosa che devo imparare perché penso che essere soli, fidarmi di te stesso, sia importante, ma mi piace sempre essere circondato da amici, la famiglia, qualcuno.»

Ti piacerebbe fermarti ad un certo punto?

«Sì. L’anno è molto lungo, c’è un torneo, poi settimana di allenamento, poi di nuovo torneo. E alla fine si entra in una routine molto monotona. Dico a molte persone, anche se sembra che non lo sia, la mia vita è monotona. L’anno prossimo conosco già i posti in cui andrò, le settimane in cui gareggerò».

Sei più positivo o negativo?

«Sono una persona molto positiva. Invece di pensare sempre a quanto male ho fatto, o gli errori che ho fatto, penso a ciò su cui posso allenarmi per migliorare. Il tennis è più facile di quanto sembri. Sai cosa devi fare.»