Zola: «Ryder Cup come lo scudetto al Napoli. Gli incontri con i reali e lo sfottò a Trump»

Gianfranco Zola ha vinto la scorsa settimana la Ryder Cup di golf facendo parte del team Europe in qualità di tuttofare e mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel mondo dello sport. A pochi giorni dal trionfo, l’ex calciatore del Napoli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta in cui ha parlato di numerosi argomenti tra cui, appunto, la parentesi vincente a New York.

A che cosa possiamo paragonare l’emozione di vincere la Ryder?

«È come la coppa del Mondo. Certo, nello scudetto a Napoli ero protagonista, però il paragone a livello di emozione ci sta. L’esperienza è stata meravigliosa, anche perché io sono sinceramente un appassionato del golf, mi piace. Di conseguenza, passare una settimana così è stato veramente un tuffo indietro nel tempo. Stessa gioia, stesse emozioni».

Perché era a New York nella squadra europea?

«Mi ha chiamato Francesco Molinari e mi ha chiesto se volevo fargli da driver per il cart. Pensavo fosse uno scherzo… Devo essere sincero, Francesco è un amico, ma è chiaro che è andato anche oltre l’immaginabile».

«Qualcuno lo conoscevo già bene, per esempio Alex Noren, con altri ci eravamo già incontrati. Ma quando vivi un’esperienza così intensa per una settimana, è chiaro che tutto si rafforza».

«Assolutamente sì. Ancora oggi quando mi capita di incontrami con ex compagni del Napoli o del Parma è come se il tempo non fosse mai passato: cominciamo subito a scherzare e a divertirci, sarà lo stesso con tutto il gruppo di New York».

«Innanzitutto bisogna dire che i giocatori americani si sono comportati in maniera signorile, non ho visto niente di scorretto. Certi, i tifosi hanno esagerato. A New York forse sono abituati così, ma il golf è diverso. Qualcuno è venuto a Bethpage troppo carico e poi ha trovato un modo sbagliato di scaricare le frustrazioni con insulti e aggressioni rivolte soprattutto a McIlroy, il più forte. La loro era paura».

E lui ha risposto alla grande.

«Perché è il più grande di tutti, è stato fantastico, ha risposto da signore e da campione, così come Shane Lowry che giocava con lui. Sono stati straordinari. Hanno giocato benissimo e nello stesso tempo hanno messo al loro posto quei tifosi che erano andati oltre».

Lei era vestito come tutta la squadra con le uniformi ufficiali create da Loro Piana. Uno dei vice capitani, Josè Maria Olazabal, ha fatto vedere che dentro c’era la silhouette di Severiano Ballesteros, scomparso troppo presto e nume tutelare del golf europeo. Ma l’avevate tutti?

«No, se l’è fatta fare lui».

E lei chi metterebbe sulla maglietta accanto al cuore, fra chi non c’è più? Maradona, Vialli, Riva?

«Sono tre persone importantissime per me. Ma ci aggiungerei mio padre, a cui devo tutto. Poi chiaramente Gigi ha significato molto, è stato un simbolo della Sardegna. Diego per noi bambini che sognavamo di giocare calcio era ciò che oggi è McIlroy per chi gioca a golf, il massimo, il migliore, il sogno da raggiungere. Ho sentito dire a Tommy Fleetwood, supercampione anche lui, quanto fosse importante sentire un apprezzamento da parte di Rory». Leggi anche: Moggi: «Zola disse: “La maglia di Diego? Come tante altre”. Maradona s’arrabbiò. La barca di Tudor si chiama Moggi»

E poi c’è Vialli

«Fondamentale nella mia vita per mille ragioni, siamo stati insieme al Chelsea ed è lui che mi ha fatto scoprire il golf. Era il 1996 e mi ero appena trasferito a Londra, mi ha invitato fare due tiri, ma non volevo e gli ho detto di no. Per fortuna ha insistito».

Il primo colpo?

«Una mezza flappa, ma è stato amore immediato».

Quanto gioca adesso?

«Tantissimo, almeno una o due volte a settimana. Ma a me piace moltissimo anche praticare e cerco di farlo sempre. Quando mi chiedono che cosa mi manca più del calcio, tutti pensano che io dica l’andare a giocare a San Siro, o Wembley, o affrontare l’Arsenal fuori casa. In realtà la cosa che mi manca di più è la settimana, la preparazione all’evento, la continua ricerca di particolari che mi facessero fare qualcosa in più. Ecco, il golf ha preso un po’ questo posto».

L’ex tennista Andy Murray ha detto qualche giorno fa che pratica golf tutti i giorni perché vuole qualificarsi al British Open nel 2017. Ha detto che ha bisogno di obiettivi

«Ha ragione, gli obiettivi servono. Io ora sono 2 di handicap e voglio diventare 0, poi vorrò essere + 2, poi ancora meglio. Nel golf sto cercando di mantenere la stessa filosofia che avevo nel calcio: cercare di essere ogni giorno essere un po’ più bravo di quello che ero il giorno prima. Raggiunto un obiettivo devi immediatamente mettertene un altro, sennò poi ti adagi, diventi abitudinario e a me queste cose non piacciono».

Chi sono i suoi compagni di golf?