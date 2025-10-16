Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano)

Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli e ad altri club. Probabilmente ora potrebbe pentirsi della sua scelta, viste le prestazioni della squadra di Amorim.

Zirkzee ha poco spazio a Manchester

Fabrizio Romano racconta sul suo canale YouTube:

«Attenzione a Joshua Zirkzee. Ad oggi, al Manchester United, sta giocando pochissimo, quasi nulla. Lo United è impegnato solo in Premier League, dato che è già uscito dalla League Cup. Nei mesi scorsi ha avuto una prestazione deludente contro il Grimsby Town, squadra di quarta serie inglese, e la Fa Cup ripartirà solo da gennaio.

Chiaramente, il Manchester United può offrire poco spazio all’olandese in questo momento. Se la situazione dovesse rimanere così — cioè se da metà ottobre fino a gennaio Zirkzee continuasse a giocare poco — va considerata la possibilità di un ritorno in Italia durante il mercato invernale.

Da gennaio scorso, diversi club italiani si sono interessati a lui: la Juventus ha provato, ci hanno pensato anche Napoli, Inter e altre squadre, ma Zirkzee e lo United hanno sempre rifiutato. Il giocatore ha scelto di restare a Manchester, giocarsi le sue carte, e lo United lo ha voluto trattenere perché può giocare sia come “dieci” sia come “nove” nelle due punte dietro la prima punta.

Tuttavia, se da qui a gennaio dovesse continuare a giocare così poco, la posizione del giocatore potrebbe cambiare. Lo United ha già chiuso le porte a giocatori come Kobe Mainoo e altri, ma Zirkzee potrebbe diventare un’opportunità per qualche club italiano.

Insomma, occhio a Zirkzee: tutto dipenderà dal minutaggio. Certamente vorrà giocare di più, soprattutto in vista del Mondiale, ma al momento la situazione è un punto interrogativo».