Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano)
Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli per giocarsi le sue carte con Amorim, ma ora non gioca. Tutto dipenderà dal minutaggio: vorrà più spazio in vista del Mondiale.
Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli e ad altri club. Probabilmente ora potrebbe pentirsi della sua scelta, viste le prestazioni della squadra di Amorim.
Zirkzee ha poco spazio a Manchester
Fabrizio Romano racconta sul suo canale YouTube:
«Attenzione a Joshua Zirkzee. Ad oggi, al Manchester United, sta giocando pochissimo, quasi nulla. Lo United è impegnato solo in Premier League, dato che è già uscito dalla League Cup. Nei mesi scorsi ha avuto una prestazione deludente contro il Grimsby Town, squadra di quarta serie inglese, e la Fa Cup ripartirà solo da gennaio.
Chiaramente, il Manchester United può offrire poco spazio all’olandese in questo momento. Se la situazione dovesse rimanere così — cioè se da metà ottobre fino a gennaio Zirkzee continuasse a giocare poco — va considerata la possibilità di un ritorno in Italia durante il mercato invernale.
Da gennaio scorso, diversi club italiani si sono interessati a lui: la Juventus ha provato, ci hanno pensato anche Napoli, Inter e altre squadre, ma Zirkzee e lo United hanno sempre rifiutato. Il giocatore ha scelto di restare a Manchester, giocarsi le sue carte, e lo United lo ha voluto trattenere perché può giocare sia come “dieci” sia come “nove” nelle due punte dietro la prima punta.
Tuttavia, se da qui a gennaio dovesse continuare a giocare così poco, la posizione del giocatore potrebbe cambiare. Lo United ha già chiuso le porte a giocatori come Kobe Mainoo e altri, ma Zirkzee potrebbe diventare un’opportunità per qualche club italiano.
Insomma, occhio a Zirkzee: tutto dipenderà dal minutaggio. Certamente vorrà giocare di più, soprattutto in vista del Mondiale, ma al momento la situazione è un punto interrogativo».