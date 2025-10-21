Zielinski: «Abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti»

«La partita col Napoli? Loro sono campioni in carica, ma cercheremo di vincere perché abbiamo bisogno di punti»

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha ritrovato la titolarità a Bruxelles. L’ex Napoli, in campo per 90 minuti contro il Saint-Gilloise, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così dopo il 4-0 in Belgio:

«È sempre bello dimostrare la nostra forza e la nostra qualità, abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma sapevamo che loro sono un’ottima squadra, sono campioni in Belgio. Sapevamo che c’era tempo per mettere a posto le cose e lo abbiamo fatto, abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti».

Adesso ci sarà il Napoli, sua ex squadra.

«Sappiamo tutti che è una partita speciale, ho giocato lì ed è stato bellissimo. Loro sono campioni in carica, ma cercheremo di vincere perché abbiamo bisogno di punti».