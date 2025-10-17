Yamal, niente più magliette firmate: farà autografi solo a pagamento

Lo riporta Mundo Deportivo. I suoi autografi saranno disponibili solo tramite merchandising ufficiale. Yamal vuole seguire l’esempio di LeBron James e delle star Nba.

Per ottenere un autografo da Lamine Yamal, ora dovrai pagare. Secondo Mundo Deportivo, l’attaccante spagnolo non firma più autografi dopo l’allenamento e sta addirittura per accettare l’offerta di un sito specializzato nella vendita di merchandise di celebrità”.

Concretamente, l’azienda avrebbe proposto al doppio vincitore del Trofeo Kopa di commercializzare i suoi abiti firmati (scarpe, maglie e altri prodotti derivati) e gli avrebbe quindi intimato di non firmare autografi con i tifosi che si sarebbero presentati spontaneamente a lui. Una pratica non comune tra i calciatori, ma usuale negli Stati Uniti, soprattutto tra le stelle Nba.

Problema: il suo club, il Barcellona, ha bisogno delle firme del suo prodigio per varie partnership e, sempre secondo il quotidiano catalano, starebbe negoziando la possibilità di beneficiare di un certo numero di autografi dal suo giocatore principale. Per il momento non è stato firmato alcun accordo.

Mundo Deportivo apre l’articolo così:

“Lamine Yamal non firma più magliette alla Ciutat Esportiva. L’attaccante è il nuovo ragazzo d’oro dello sport mondiale ed è per questo che riceve offerte di ogni tipo. Uno di loro è da un sito web specializzato nella vendita di vestiti e merchandising sportivo con i loro autografi. L’intenzione del giocatore è di accettarlo ed è per questo che ha ricevuto l’istruzione dalle persone che gestiscono i suoi contratti pubblicitari di smettere di firmare autografi. Fa foto con i fan, per esempio, ma non ci sono autografi, spiegano fonti del club, dal momento che lo stesso Barcellona ha bisogno anche delle firme dei suoi giocatori per vari impegni.

Ma Lamine Yamal l’ha spiegato e al club l’hanno capito. Infatti, fonti del club spiegano a Mundo Deportivo che stanno negoziando per avere accesso a un certo numero di autografi Lamine al fine di rispettare gli impegni di cui sopra”.

Yamal e gli autografi a pagamento

Yamal, quindi, limita gli autografi per valorizzare il suo merchandising ufficiale. Lo riporta proprio il quotidiano spagnolo:

“In questo contesto, più rare diventano le firme di Lamine, più preziosa risulta la sua firma. Per questo motivo, il calciatore ha ricevuto l’ordine di non firmare più autografi. Chiunque voglia ottenere oggetti firmati deve acquistarli tramite questo sito web che vende merchandising di stelle dello sport.

L’accordo non ha ancora ricevuto la firma definitiva, ma entrambe le parti intendono chiuderlo. La commercializzazione degli autografi delle star è ormai molto comune nel mercato americano, specialmente con le star della Nba. Il club cita come esempio LeBron James. Al Barcellona hanno accolto la notizia con naturalezza, consapevoli del fenomeno Lamine e orgogliosi che faccia parte del Barça. Il suo recente rinnovo conferma l’impegno del giocatore verso il club, dove è entrato a soli 12 anni”.