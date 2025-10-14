Vuoi vedere che LeBron e i Lakers si separano? Lui non è convinto della competitività, loro della sua forma (Hoops Habit)

La stagione comincia il 21 ottobre, lui starà fuori tre settimane, vale a dire dieci partite e valuterà il da farsi (ma anche i Lakers con un quasi 41enne in squadra, tanto hanno Doncic)

La stagione regolare non è ancora iniziata, ma LeBron James potrebbe già avere dei ripensamenti sull’effettiva competitività dei Los Angeles Lakers. LeBron dovrà stare fuori per almeno 3 settimane all’inizio di questa stagione a causa della sciatica, con cui, secondo Shams Charania di Espn, soffre da più di 2 mesi. Ciò è preoccupante, considerando che la sciatica può essere un problema persistente e gli costerà almeno 10 partite all’inizio della stagione, se non di più. Non solo, ma secondo David McMenamin di Espn, LeBron sfrutterà la sua assenza dalla squadra per valutare il roster e le sue prestazioni. La regular season 2025-26, e quindi anche la caccia ai Thunder campioni, si apre il 21 ottobre prossimo e si concluderà il 12 aprile 2026. Ne scrive Hoops Habit (hoopshabit.com)

Lui ha la sciatica ed è alla finestra

Se i Lakers dovessero faticare fin dall’inizio e sembrassero in grado di competere, potrebbe rivalutare la sua situazione a Los Angeles. Questo potrebbe potenzialmente spingerlo a chiedere uno scambio. Se fosse vero, si tratterebbe di uno sviluppo sorprendente, considerando che le potenziali difficoltà dei Lakers sarebbero il risultato dell’assenza di LeBron e non un’accusa al loro roster. Se LeBron sta davvero valutando i Lakers, allora dovrebbe farlo una volta che sarà completamente guarito e avranno il tempo di valutare il loro roster completo.

I Lakers con Doncic potrebbero rinunciare a LeBron

Naturalmente, esiste uno scenario in cui i Lakers giocano bene senza LeBron, con Luka Dončić che ha dimostrato di saper trascinare una squadra. Sembra un risultato ragionevole, anche se i Lakers dovrebbero monitorare attentamente LeBron come fa lui con loro. Compirà 41 anni a dicembre e giocherà la sua 23esima stagione. Dato che soffre di sciatica dall’estate, è lecito chiedersi se avrà difficoltà in questa stagione, una volta finalmente debuttato. Sembra possibile, o forse non è più così costante come lo è stato finora, con meno partite classiche di LeBron. Questo potrebbe portarlo a ricoprire un ruolo nettamente secondario dietro Doncic, ma ancora più importante rispetto alla scorsa stagione.