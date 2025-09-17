La Juventus ha preso sette gol in due partite in casa nel giro di tre giorni. C’è molto da rivedere e da risistemare. Yildiz e Vlahovic sono mezza squadra

Juventus: era un disastro ed è diventata quasi un’impresa. Lasciare fuori Vlahovic non ha senso (Corsport)

Sul Corriere dello Sport analisi puntuale ed equilibrata di Alberto Polverosi che scrive di Juventus-Borussia Dortmund 4-4.

Scrive Polverosi:

Era un disastro ma è diventata quasi un’impresa. Otto gol nel secondo tempo, dopo che il primo era stato da cancellare. Sempre il Borussia avanti, fino al doppio vantaggio al 94′. Quattro a due per i tedeschi, poi Vlahovic, poi Kelly, quattro a quattro. Una rimonta così fa effetto, perché salta fuori il cuore, il carattere, la voglia di non perdere, il furore, tutto giusto e tutto vero, ma al tempo stesso rischia di stravolgere un giudizio complessivo. La Juve ha preso sette gol in due partite in casa nel giro di tre giorni e diversi, di questi, si somigliano. C’è molto da rivedere e da risistemare.

Più della squadra, la differenza l’hanno fatta due giocatori, il numero 10 e il numero 9 di maglia e di fatto, Yildiz e Vlahovic. Se, oltre alla follia, questa partita ha dato qualche indicazione, ce n’è una che Tudor avrà di sicuro colto al volo: senza un centravanti, un centravanti di ruolo, di peso, di forza, è preferibile non giocare. E se hai Vlahovic, questo Vlahovic, che arriva da due gol in tre partite di campionato lasciarlo fuori non ha senso. Il resto lo ha fatto quel 10 che fa innamorare chi ama il calcio, un gol stupendo, un assist bellissimo, un palo fantastico e tutto questo Yildiz lo ha raccolto nell’ultima mezz’ora, dopo un tempo trascorso ai margini di una partita che più marginale non poteva essere.

La Juventus non muore mai: pareggia 4-4 col Dortmund e gioca senza portiere. Fate una statua a Vlahovic

La Juventus non muore mai. Un’altra rimonta allo Stadium, dopo quella con l’Inter. Stavolta non riesce a vincere ma pareggia 4-4 e stava perdendo 4-2 al 94esimo. Devono fare una statua a Vlahovic che – entrato al 60esimo al posto di David – segna una doppietta e serve l’assist decisivo a Kelly al 96esimo. Solo i tifosi della Juventus possono fischiarlo.

Il primo tempo finisce 0-0. La ripresa è scoppiettante. Di negativo per i bianconeri c’è che subiscono gol a grappoli. Quattro dai tedeschi. Preoccupante dopo i tre gol incassati dall’Inter. La squadra di Tudor per due volte recupera, sull’1-1 e sul 2-2. Poi sembra crollare, va sotto 2-4 prima dei folli tre minuti finali.

Dopo il primo pari, subisce immediatamente gol e poi ancora sul 2-2 con una rete subita sul primo palo. I bianconeri hanno tanti problemi. Uno di questi è certamente il portiere. Di Gregorio è tutto fuorché una saracinesca. Sì una parata l’ha fatta su Guirassy che gliel’ha sparata addosso da due metri. Tra lui e Szczesny ci sono almeno due categorie di differenza. I bianconeri pagheranno per tanti anni la dissennata gestione Giuntoli-Thiago Motta.

Di positivo, però, c’è il carattere. La Juventus non si arrende mai. È troppo leggera, a volte. Si assenta. Come errori ingenui. Troppa sufficienza anche in elementi fondamentali come Thuram che sul 2-2 non tiene un pallone sanguinoso, lo smarrisce ai 25 metri e i tedeschi vanno in porta (complice Di Gregorio). Il Dortmund sembra più squadra ma ha il difetto di giocare all’europea, non difende mai.

La Juve ha due grandi calciatori: Yildiz che segna un gol splendido (ancora alla Del Piero) e Vlahovic centravanti di valore assoluto che incredibilmente viene criticato alla prima partita senza gol. Benino anche Openda e David ma Vlahovic ha più il gol nel sangue.

Ancora una grande prova di carattere per la squadra di Tudor. Squadra che ha un bel po’ di limiti ma non si arrende mai.

