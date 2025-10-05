Vieri esalta Hojlund: «È troppo più forte, è troppo più giovane di Lukaku»
A Dazn: «A Manchester giocava e non giocava, però il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto».
Negli studi di Dazn nel corso della trasmissione ‘Fuoriclasse’, l’ex calciatore Christian Vieri ha esaltato le doti dell’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund:
«L’hanno azzeccato! E’ uno dei più forti attaccanti in Europa»
Si terrà il posto anche quando rientrerà Lukaku?
«E’ troppo più forte, è troppo più giovane, poi va in profondità che secondo me per un attaccante è fondamentale. Gioca bene coi compagni, fa gol, fa far gol, fa la sponda, ha un gran mancino. E secondo me è difficile toglierlo. Poi ha bisogno di giocare con continuità, perché a Manchester giocava e non giocava. Poi allo United è un casino incredibile, lì. Però il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto».
