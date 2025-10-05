Vieri esalta Hojlund: «È troppo più forte, è troppo più giovane di Lukaku»

Negli studi di Dazn nel corso della trasmissione ‘Fuoriclasse’, l’ex calciatore Christian Vieri ha esaltato le doti dell’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund:

«L’hanno azzeccato! E’ uno dei più forti attaccanti in Europa»

Si terrà il posto anche quando rientrerà Lukaku?

«E’ troppo più forte, è troppo più giovane, poi va in profondità che secondo me per un attaccante è fondamentale. Gioca bene coi compagni, fa gol, fa far gol, fa la sponda, ha un gran mancino. E secondo me è difficile toglierlo. Poi ha bisogno di giocare con continuità, perché a Manchester giocava e non giocava. Poi allo United è un casino incredibile, lì. Però il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto».

Leggi anche: Hojlund il giovane vecchio del Napoli, il nuovo centravanti di sfondamento