Hojlund il giovane vecchio del Napoli, il nuovo centravanti di sfondamento (Gazzetta)

Rasmus Hojlund, una doppietta in Champions fa sognare i tifosi del Napoli e anche Antonio Conte. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Serviva un giocatore esperto a certi livelli, con un’esperienza internazionale forte, che sapesse gestire le pressioni di una città che vive di calcio e di un club che vuole tornare tra le big d’Europa. Serviva qualcuno che sapesse trasformare la tensione di sfide così importanti in energie positiva.

Tra Hojlund e la Champions, del resto, c’era già un gran feeling da tempo. Nel biennio allo United, sciagurato e sfortunato visti i risultati, Rasmus riuscì comunque a mettersi in mostra nella competizione più importante: cinque reti in sei partite non si fanno per caso, significa avere qualcosa di speciale. Significa saper gestire le emozioni. E, perché no, sapersi esaltare quando la posta in gioco si alza.

E poi Hojlund è un giovane vecchio, appena 22 anni ma già un bagaglio di esperienza invidiabile in Italia.

Napoli ha il suo nuovo centravanti di sfondamento. Un attaccante moderno, determinante nelle due fasi di gioco. Potente, tecnico, col fiuto

del gol.

E se un mancino calcia e segna con il destro, significa che ha una fiducia in se stesso fuori dal comune.

Hojlund: «Quando De Bruyne ha la palla, io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì»

Il protagonista della serata Champions del Napoli, autore della doppietta contro lo Sporting che ha portato gli azzurri alla vittoria, Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

Le parole di Hojlund.

Vittoria sofferta

«L’inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fato una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra».

Avevate bisogno di questa vittoria in Champions

«Sì certo, è l’inizio di una serie di tante partite, ora abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Dopo al pausa giocherò col mio fratellino».

Hai ringraziato Kevin per gli assist?

«Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì».