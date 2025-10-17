Vieira: «Frustrati per i punti mancanti. Neres doveva essere espulso a Napoli»

In conferenza: «Siamo frustrati perché avremmo meritato più punti, ma siamo determinati a fare le cose bene»

Una sconfitta, quella maturata a Napoli, che non deve essere andata particolarmente giù a Patrick Vieira che, in occasione della conferenza pre Parma, ci ha tenuto a sottolineare come il Grifone avrebbe meritato qualcosa in più. Non è mancata, inoltre, una stoccata relativa alla questione Neres.

Le parole di Vieira

«Tutte le gare sono importanti. So che può sembrare una risposta banale, ma ora pensiamo al Parma, poi ci concentreremo sulla prossima. Il nostro obiettivo resta la salvezza, e per raggiungerlo dobbiamo cominciare a vincere».

Il Genoa arriva dalla buona prestazione di Napoli, dopo la delusione contro la Lazio, ma la vittoria continua a mancare:

«Siamo frustrati perché avremmo meritato più punti, ma siamo determinati a fare le cose bene per conquistare i tre punti. La sconfitta con la Lazio ci ha insegnato molto e a Napoli abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, ma non basta. Dobbiamo essere più esigenti con noi stessi: prima di pensare ai tre punti, bisogna giocare bene per tutti i 95 minuti».

Infine, la stoccata:

«Quando mancano i punti, le critiche sono normali. Ma guardando le prestazioni, penso che meritavamo di più. Penso al rigore di Bologna o a Napoli, dove Neres avrebbe meritato il secondo giallo. C’è frustrazione, ma vedo una squadra viva: prima o poi le cose gireranno anche per noi».