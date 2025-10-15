Verso Torino-Napoli: Politano sta meglio, Buongiorno vuole esserci. Sorpresa Marianucci? (Sky)

Sabato il Napoli ripartirà da Torino dopo la sosta. Arrivano le ultime, specialmente sulle condizioni dei calciatori alle prese con infortuni e acciacchi vari come Politano e Buongiorno. Sicura invece l’assenza di Lobotka. Anche Rrahmani ne avrà ancora per un po’. Le ultime riportate da Francesco Modugno a Sky Sport questo pomeriggio.

Torino-Napoli, le ultime sulle condizioni degli infortunati

«Sabato sarà la cinquantesima partita sulla panchina del Napoli per Antonio Conte. Da quando è a Napoli gli azzurri hanno sempre vinto dopo la sosta, segno che il suo metodo funziona. Oggi la squadra si è allenata al completo. Ci sono da monitorare, naturalmente, le condizioni degli infortunati. Politano migliora ma bisognerà verificare la sollecitazione alla fatica. Buongiorno vuole esserci, è cresciuto a Torino, non è ancora al top ma può essere disponibile per la panchina. Bisognerà fare comunque alcune scelte. Gilmour sostituirà Lobotka. Poi c’è da tener conto anche dell’impegno di Champions di martedì, quindi magari potrà esserci una nuova chance per Marianucci che non è nella lista europea. E poi in avanti McTominay e Hojlund galvanizzati dalle reti siglate in nazionale. Quasi sicuramente loro saranno titolari».

Questo, invece, il comunicato del Napoli sull’allenamento che conferma come tutti i giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali, siano tornati a Castel Volturno.

“Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match, sabato alle 18:00, contro il Torino. Nella seduta pomeridiana il gruppo ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali”.