Se l'esterno del Napoli sarà già disponibile per Torino, Rrahmani e Lukaku risultano ancora degenti

Napoli, il punto sugli infortuni: Politano recuperato, Rrahmani ancora out

Partendo da Lukaku durante la maledetta amichevole contro l’Olympiacos, una lunga serie di infortuni muscolari ha colpito il Napoli di Antonio Conte. Adesso, in vista dello sprint che attende la compagine partenopea, è utile fare il punto su chi recupera e su chi è ancora out.

Napoli, ecco la situazione relativa agli infortuni

Tra i giocatori tornati a disposizione, figurano Politano, reduce da una lesione al gluteo, e Buongiorno, guarito da una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra.

Restano invece fuori per problemi fisici Lukaku, fermo per una lesione di alto grado al retto femorale con rientro previsto all’inizio di novembre; Contini, alle prese con la frattura del terzo metacarpo della mano destra, in terapia con recupero stimato sempre a inizio novembre; Lobotka, alle prese con una lesione distrattiva alla coscia sinistra, con ritorno previsto a novembre e Rrahmani, che sta recuperando da una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, atteso per fine ottobre.

Insomma, un vero e proprio stillicidio che va avanti da un anno a questa parte. Carichi troppo pesanti o troppe partite disputate? Probabilmente entrambe le cose. Adesso, in virtù del tour de force che partirà sabato a Torino, ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti e di una migliore rotazione degli uomini. Conte saprà cosa fare.