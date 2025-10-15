Un altro “Tanque” al Napoli. Marra pensa a César Inga, difensore 23enne peruviano

La notizia è del portale peruviano La Republica. Per Transfermarkt vale un milione. E' stato convocato in Nazionale ed ha segnato in amichevole

Il Napoli starebbe pensando al 23enne difensore peruviano Cesar Inga. Terzino sinistro, attualmente in forza al Universitario, sarebbe finito nel mirino della squadra di Conte e di alcuni club della Major League Soccer (MLS), stando alle ultime indiscrezioni sportive riportate dal portale peruviano La Republica

Inga tra Napoli e Major League Soccer negli Usa

Secondo il giornalista Julio Peña, Inga — che si sta mettendo in luce con prestazioni convincenti, inclusi gol e apparizioni con la nazionale — potrebbe lasciare l’Universitario al termine della stagione. Peña ha riferito che l’agente del difensore si troverebbe in questi giorni negli Stati Uniti per sondare le possibilità di trasferimento. “César Inga ha due opzioni importanti per uscire dal club e giocare all’estero. Una è la Mls, l’altra è in Europa, precisamente il Napoli. Lo so da fonti affidabili”, ha dichiarato Peña nel programma streaming De Una.

Transfermarkt lo valuta un milione

Inga, classe 2002, si è trasferito al Universitario proprio nella stagione in corso, proveniente da Adt di Tarma, con un contratto che lo lega al club fino al 2027. Tuttavia, la sua recente convocazione nella selezione maggiore – e il gol segnato nel match amichevole contro il Cile – hanno alimentato l’interesse internazionale. Peruviano di Chimbote, città di 350mila abitanti, il maggior sito portuale del paese. Secondo il portale Transfermarkt, il valore attuale di Inga è stimato in circa 1 milione di euro, cifra record per il giocatore. Al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale né da parte del Napoli né dal Universitario. Ma se l’interesse dovesse trasformarsi in offerta concreta, l’addio del “Tanque” potrebbe essere all’orizzonte.