Tudor: «Un secondo tempo molto spezzettato per i comportamenti dei giocatori del Como»

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas

Le parole di Tudor

«Noi non siamo volevamo andare avanti e pressare, siamo stati anche bravi a momenti. Non siamo stati nella nostra area. Era una partita difficile, nel primo tempo abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Ma è stato un primo tempo alla pari in cui abbiamo fatto delle cose interessanti. Nel secondo tempo molto spezzettato per tanti falli per i loro comportamenti. Poi è finita 2 a 0, noi volevamo fare qualcosa con i due attaccanti, ma non ci siamo riusciti. Non si può giocare con due attaccanti e due ali sennò chi difende?».

Prima volta con la difesa a 4

«Non si sperimenta niente, si pensa che sia la soluzione migliore. Se avessimo vinto tutto sarebbe cambiato, ma io penso che sia stata una scelta giusta. Siamo andati tante volte sotto porta ma è mancato l’ultimo passaggio».

Cosa le dispiace di più di questa sconfitta

«Abbiamo provato 10 minuti alla fine, ma col Como che gioca bene bisogna correre. Abbiamo preso il contropiede e il 2-0 ed era finita».

Cosa la preoccupa?

«Mi preoccupa sempre tutto, l’allenatore deve esser preoccupato perché significa che è attento».

Cosa si può fare meglio?

«Lo discuteremo con i giocatori non qui»