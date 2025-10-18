Tudor sul Como: «Tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa»

In conferenza: «Yildiz può riposare? No. La squadra non è mai la stessa, i dettagli sono importanti»

L0allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha parlato in conferenza per presentare la sfida contro il Como

La conferenza di Igor Tudor

Come ha ritrovato la squadra?

«Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Poi abbiamo dato anche qualche giorno libero. McKennie è arrivato ieri, ma sono tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme».

Sul Como?

«Delle spese mi interessa poco. Domani sarà una partita difficile, perché sono una finta piccola. Poi tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa per il loro club. C’è rispetto ma vogliamo fare la nostra partita».

È possibile cambiare il modulo?

«Può succedere come no. Io parlo raramente di quello che prepariamo, perché è giusto così».

Quanto è complicato modificare l’identità della squadra?

«La squadra non è mai la stessa, perchè è un organismo vivo che cambia. Poi ci sono delle problematiche che ti fanno cambiare la squadra in modo positivo o negativo. I dettagli sono importanti ed è per questo che la squadra non mai la stessa».

Yildiz può riposare?

«No».

Hai pensato alla difesa a 4?

«Faccio 3-4-3 da 4/5 anni. Però si possono fare anche altre cose e ci sono delle problematiche come le assenze di Bremer e Cabal. Sono tutte opzioni aperte».

Conceicao o Zhegrova possono giocare a tutta fascia?

«Difficile. Zhegrova impossibile. Cisco forse si, ma Edon non sarà della partita perché ha un problema al pube e anca».

Come sta Miretti?

«Penso lunedì in gruppo».