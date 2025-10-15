Tudor “alla Gattuso”: sta pensando di schierare il doppio centravanti per la Juventus (CorSport)

I bianconeri hanno segnato 11 gol nelle prime quattro partite, poi 4 nelle successive quattro. L'intenzione è far sbloccare David e Openda, e ritrovare il Vlahovic dell'inizio di stagione.

Igor Tudor, per ovviare al problema delle poche reti segnate della sua Juventus, starebbe pensando a un attacco con due centravanti invece di uno; come la scelta fatta da Gattuso con l’Italia che segnava poco e dunque il ct ha iniziato a schierare due attaccanti vicini. L’idea dell’allenatore croato è quella di far sbloccare David e Openda, finora in ombra, e ritrovare il Vlahovic delle prime partite di stagione.

Tudor sta pensando a un cambio modulo per la Juventus

Il Corriere dello Sport scrive:

La Juve balla sulle punte. Due, per precisione. L’idea di svoltare con l’attacco pesante frulla nella testa di Igor Tudor, alla ricerca della formula per rivitalizzare un attacco che nell’ultimo periodo si è inceppato. Le statistiche non mentono, anzi riflettono tutte le difficoltà dei bianconeri: 11 gol nelle prime quattro partite tra campionato e Champions, poi 4 nelle successive quattro. Tudor studia le possibili novità, che magari non saranno immediate perché la sosta, con 13 giocatori lontano dalla Continassa, ha impedito di provare chissà quale svolta, ma di certo l’ipotesi è nella testa dell’allenatore croato.

Per la ripartenza la strada sembra quella di dare maggiore continuità di impiego ai nuovi acquisti, David e Openda, nella speranza che possano sbloccarsi. Dovrebbe iniziare quindi a puntare con maggiore decisione su di loro, alla ricerca di certezze ed evitando così le tante rotazioni che finora non hanno giovato ai centravanti. Pure Vlahovic, ad esempio, dopo il super avvio di stagione, ha perso il tocco magico. L’impressione è che per il momento si andrà avanti con il modulo base (3-4-2-1) da cui non si è praticamente mai discostato se non per passare al 3-5-2. Tudor però ha in animo anche altro e l’evoluzione naturale del suo sistema di gioco, anche per l’arsenale offensivo a disposizione, è il passaggio al 3-4-1-2. La margherita delle soluzioni avrebbe diversi petali: il tandem offensivo potrebbe essere infatti David-Openda, David-Vlahovic o Vlahovic-Openda.