Vlahovic mette d’accordo Capello, Del Piero, Serena e Causio: tutti e quattro farebbero giocare lui

Dusan Vlahovic continua a restare in panchina nella Juventus, nonostante nelle prime partite di campionato e in Champions contro il Dortmund è stato decisivo.

La Juventus ha problemi d’identità in attacco: il suo vero centravanti è Vlahovic, che non gioca

L’ex capitano della Juve Alex Del Piero, a Sky Sport, ha puntato il dito contro la gestione di Tudor del reparto offensivo. Di seguito, le dichiarazioni riportate da La Stampa:

«Il centravanti giusto? Non c’è un giocatore più adatto in questo momento, la Juve ha dato dimostrazione di essere forte in altre cose e non certamente lì davanti. Chi ha giocato titolare ha quasi sempre fatto male, Vlahovic ha fatto molto bene solo da subentrato, sembra quasi che si debbano trovare in difficoltà per poi fare bene dopo. È complicato, è una coperta corta, se alterni tanto va bene perché dai fiducia a tutti. Ma perdi un po’ di identità, una squadra si riconosce in 11 titolari e oggi non ci sono».

«C’è un’altra soluzione: scegli i titolari e vai avanti con quelli, gli altri giocano 20 minuti. Anche se il caso Juve è un po’ particolare perché Vlahovic doveva andare via e ora è quello che sta facendo meglio».

In un’intervista ad Aldo Serena sul quotidiano, l’ex calciatore commenta così la situazione:

«Continuo turnover in attacco? Il ruolo del centravanti è delicato, trovare continuità è fondamentale. Quest’incertezza è condizionante, fai fatica a entrare nei meccanismi della squadra, ma giochi inevitabilmente con la pressione di chi sa che potrebbe essere presto sostituito o magari non giocare la volta successiva. E ogni occasione da gol sbagliata così pesa anche di più».

«Il titolare alla Juve? Teoricamente direi Vlahovic, che ritengo abbia tutto per il salto di qualità e soprattutto a partita in corso lo ha dimostrato. Ma so quanto possa incidere la situazione contrattuale».

L’ex calciatore bianconero Franco Causio ha dichiarato a Tuttosport:

«David e Openda in difficoltà? Non sono due attaccanti, semplice. L’unico vero nove a disposizione di Tudor è Vlahovic. La situazione contrattuale ha il suo peso, ci fossero stati altri dirigenti, non sarebbero arrivati a questo punto con il serbo».

Capello: David e Openda non fanno sfracelli, il serbo è inspiegabilmente in panchina

Sulla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello scrive:

Nella Juventus un bomber c’è, Vlahovic, ma Tudor lo tiene in panchina e non lo fa giocare. Non ne capisco il motivo, dato che David e Openda non stanno facendo sfracelli e, anzi, non riescono a esprimersi come ci si immaginava. Diamo loro ancora del tempo, però i bianconeri un centravanti sicuro ce l’avevano, ma forse è troppo sicuro e per questo non gioca. Chissà… E non sempre si possono ridurre le difficoltà delle punte bianconere a un problema di rifornimento di palloni, perché Conceiçao contro il Milan è riuscito quattro volte a scappare via all’avversario e a mettere il pallone in mezzo all’area: lì qualcuno doveva esserci. E infatti poi la sostituzione del portoghese mi ha sorpreso, essendo l’unico in grado di creare pericoli in attacco.

