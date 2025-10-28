Totti: «Penso che la Juve farebbe un grande acquisto con Spalletti è un allenatore forte e ambizioso»

A Sky: «Non ci siamo ancora chiariti, ma ci sarà tempo. Sono passati tanti anni, certe cose vanno messe da parte».

Proprio mentre si torna a parlare di Luciano Spalletti come possibile prossimo allenatore della Juventus, lui e Totti spopolano sui social. Francesco Totti e Luciano Spalletti si rincontrano faccia a faccia sul set – in perfetto stile “Spaghetti Western” – dello spot di Amaro Montenegro. I due sono stati i due protagonisti dello scontro che ha avvelenato la sponda giallorossa del calcio di Roma, fino al ritiro del capitano.

A margine di un evento a Milano per la presentazione dello spot Totti ha parlato di Spalletti a Sky Sport.

«C’è stata una grande amicizia, è stato un piacere rivederci e confrontarci»

Alla domanda su un chiarimento definitivo, Totti ha sorriso: «Non ancora, ma ci sarà tempo. Sono passati tanti anni, certe cose vanno messe da parte».

Sul possibile futuro juventino di Spalletti: «Da quello che sento è tra i candidati principali. Penso che la Juve farebbe un grande acquisto: Spalletti è un allenatore forte, presente e ambizioso».

Nello spot dell’Amaro Montenegro : “Mo’ parliamo”, inizia il filmato con la battuta di Francesco. i due entrano nel saloon e chiedono due bicchieri di Amaro. Spalletti lo prende liscio: “Allora io con ghiaccio”, ribatte Totti. Poi i primi sorsi: “L’abbiamo rotto questo ghiaccio?”, chiede l’ex ct. “S’è squagliato”, risponde lo storico capitano ridendo