Totti e Spalletti, duello western e bevuta nel nuovo spot dell’Amaro Montenegro

Proprio mentre si torna a parlare di Luciano Spalletti come possibile prossimo allenatore della Juventus, lui e Totti spopolano sui social. Francesco Totti e Luciano Spalletti si rincontrano faccia a faccia sul set – in perfetto stile “Spaghetti Western” – dello spot di Amaro Montenegro.I due sono stati i due protagonisti dello scontro che ha avvelenato la sponda giallorossa del calcio di Roma, fino al ritiro del capitano. E anche oltre, tanto che l’ex fuoriclasse, appena pochi giorni fa, ha ribadito che l’allenatore sarebbe tornato in giallorosso proprio per accompagnare lui all’uscita. Ora però, i due si mostrano insieme in una pubblicità.

Leggi anche: Totti: «Spalletti? Mi piacerebbe parlargli. È uno degli allenatori più forti, il Napoli lo dimostra»

“Mo’ parliamo”, inizia il filmato con la battuta di Francesco. i due entrano nel saloon e chiedono due bicchieri di Amaro. Spalletti lo prende liscio: “Allora io con ghiaccio”, ribatte Totti. Poi i primi sorsi: “L’abbiamo rotto questo ghiaccio?”, chiede l’ex ct. “S’è squagliato”, risponde lo storico capitano ridendo.