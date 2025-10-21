Tifosi del Napoli denunciano: «Ci hanno annullato i biglietti in tribuna e confinati in albergo» (Gazzetta)

Continuano a fioccare le denunce dei tifosi del Napoli bloccati ad Eindhoven. Erano giunti per assistere all’incontro di Champions di questa sera, ma si sono trovati improvvisamente controllati dalle forze dell’ordine e di seguito espulsi o relegati nei propri alberghi. Molti i tagliandi annullati.

La Gazzetta dello Sport riporta la testimonianza di due di loro

“È il caso di Roberto e del suo amico, entrambi napoletani, arrivati a Eindhoven lunedì. “Stamattina stavamo facendo un giro in centro – spiega – erano le 11 e fuori dalla Cattedrale ci hanno fermato quattro poliziotti. Ci hanno chiesto i documenti e di vedere i biglietti per la partita. Glieli abbiamo mostrati, li hanno controllati e appena appurato che non si trattava di biglietti nel settore ospiti ma in tribuna ce li hanno annullati. A quel punto ci hanno consegnato anche il foglio di via e siamo stati costretti a tornare in albergo. Ora da qui non possiamo muoverci nemmeno per la città fino alle 3 di notte. Siamo in contatto con l’ambasciata e ci hanno spiegato che stanno gestendo una quarantina di casi simili”. La motivazione: “Ci hanno detto: per prevenzione vostra vi annulliamo i biglietti”.

In sostanza, le autorità locali, per prevenire eventuali disordini, non permettono ai tifosi del Napoli l’ingresso in settori del Philips Stadion che non siano quello dedicato esclusivamente agli ospiti. Problema che tuttavia in fase di acquisto non si era posto, ed è questo ciò che lamenta questa fetta di tifoseria napoletana, insieme all’impossibilità di girare per Eindhoven, anche lontano dallo stadio. “I biglietti, quattro in tutto – racconta ancora Roberto – li aveva comprati una nostra amica che vive in Olanda da vent’anni, e al momento dell’acquisto ha inserito tutti i nostri dati, come si fa sempre, compresa la residenza che è a Napoli. In quel momento è filato tutto liscio, compreso il pagamento, oggi no… Ora non possiamo né uscire dall’albergo, né passeggiare per il centro città, né vedere la partita a casa dei nostri amici che abitano qui. È un dispiacere essere trattati così””.