Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, la polizia ha trovato guanti rinforzati e fumogeni (Sky)

Molti hanno già lasciato la città olandese. Chi non ha potuto, è stato confinato. Anche alcuni biglietti, non nel settore ospiti, sono stati controllati e annullati

Più di duecento tifosi del Napoli sono stati fermati a Eindhoven dalla polizia olandese, dove si terrà questa sera il match di Champions League contro il Psv.

La situazione dei tifosi del Napoli a Eindhoven

Secondo quanto dichiarato a Sky Sport da Massimo Ugolini:

«230 fermati e la polizia locale ha fatto valere l’ordinanza comunale. Su questo si basa l’ordinanza e i motivi che hanno indotto la polizia al fermo. Sono stati trovati fumogeni e guanti rinforzati. Molti hanno già lasciato la città, chi non ha potuto è stato confinato. Anche alcuni biglietti non nel settore ospiti comperati da tifosi del Napoli sono stati controllati e annullati».

L’avvocato Emilio Coppola, legale dei tifosi del Napoli fermati ed espulsi ad Eindhoven, è intervenuto a radio Crc:

«Il Sindaco di Eindhoven, attraverso un ordinanza, aveva vietato raggruppamenti in giro per la città e, per questo motivo, i tifosi hanno ricevuto un’espulsione dal Comune di 24h con annullamento del biglietto della partita. Mi dicono di un clima teso in città: tutti i napoletani che camminano per strada vengono fermati, identificati, schedati ed, in alcuni casi, stanno ricevendo il medesimo trattamento. È normale trattare dei cittadini che fanno parte dell’area Schengen? Credo assolutamente di no. Credo che le autorità competenti, sportive e politiche, debbano intervenire per tutelare quello che, a mio avviso, è stato un vero e proprio abuso».

Numeri e contesto li chiarisce ufficialmente una nota pubblicata sul sito della polizia olandese ripresa dall’Agenzia Dire. Secondo le forze dell’ordine olandesi, per tutta la serata di ieri “numerosi gruppi di tifosi si sono radunati in vari punti della città”, che sono stati “attentamente monitorati” non potendosi escludere “un possibile scontro tra i tifosi di entrambe le squadre”. Ma, il “comportamento provocatorio” del gruppo di italiani, che non avrebbero “rispettato le regole” ha portato agli arresti, nella zona di Fuutlaan.

I tifosi sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, interrogati durante la notte e rilasciati con una multa e un divieto di accesso al centro città per 24 ore. Stesse prescrizioni per i quattro tifosi del Psv. A tutti i tifosi arrestati in possesso di biglietto – spiegano ancora le forze dell’ordine olandesi – non è consentito assistere alla partita di stasera. Oggi, la polizia è nuovamente presente nel centro di Eindhoven, e “interverrà, ove necessario, per prevenire qualsiasi disturbo”.