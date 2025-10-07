The Second decision di LeBron James? Era la pubblicità di un cognac (Cbs)

Ha fatto pensare al suo ritiro, invece era una trovata pubblicitaria. LeBron si appresta a disputare la sua 23esima stagione in Nba. Probabilmente la vera decisione arriverà dopo i playoff

LeBron James ha lanciato ieri un teaser sui social riguardante la sua “Second Decision”. Un chiaro riferimento al celebre speciale televisivo del 2010 in cui annunciò il suo addio a Cleveland per trasferirsi a Miami. Quel breve video ha immediatamente acceso le speculazioni: avrebbe annunciato il ritiro al termine della stagione? O si trattava solo di un’operazione pubblicitaria? La risposta è arrivata oggi come riporta Cbs

Era la campagna pubblicitaria di un cognac

La “Second Decision” di LeBron era semplicemente parte di una campagna pubblicitaria. Una sponsorship con il marchio di cognac più venduto al mondo, il francese Hennessy. Proprio come l’originale del 2010, il messaggio ha finito per irritare molti tifosi: in tanti avevano creduto che il campione stesse davvero per dare l’addio al basket. Dunque, a due settimane dall’inizio della nuova stagione dei Los Angeles Lakers, LeBron James non si ritirerà dopo la stagione 2025-26 — almeno per ora. Il numero 23 gialloviola ha spiegato di avere una propria tabella di marcia per la fine della carriera e di non voler attendere l’arrivo in Nba del figlio minore, Bryce, per giocare insieme a lui e al maggiore, Bronny.

Lebron apre la 23eesima stagione Nba

James si appresta a vivere la sua ventitreesima stagione NBA, un numero simbolico nel basket: il 23 è infatti il numero che accomuna lui e Michael Jordan, i due giocatori più iconici nella storia del gioco. Durante l’estate, James e i Lakers hanno scelto di non firmare un’estensione contrattuale, lasciando così LeBron libero di diventare free agent la prossima estate. La dirigenza losangelina sostiene di voler dargli la possibilità di “scegliere la propria storia” per chiudere la carriera, ma con Luka Dončić pronto a raccogliere l’eredità, il messaggio sembra chiaro: il club guarda già a una nuova era senza di lui. Per James, dunque, si prospetta una vera decisione nell’estate del 2026: restare ai Lakers, cambiare squadra un’ultima volta o appendere definitivamente le scarpe al chiodo. Qualunque scelta farà sarà oggetto di grande interesse e curiosità da parte dei tifosi — ma, a quanto pare, il titolo di “Second Decision” resterà riservato al lancio del suo nuovo cognac in edizione speciale.