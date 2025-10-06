Lebron James si ritira a 40 anni? Potrebbe annunciarlo domani alle 18 (ora italiana)

LeBron James, è pronto per un importante annuncio domani, in mezzo alle continue voci riguardanti il suo possibile ritiro. Ne scrive il portale specializzato Bleacher Report. James ha pubblicato un video sui social media anticipando che “The Second Decision” arriverà il 7 ottobre alle 12:00 (ora della costa Est degli Stati Uniti), le 18 italiane.

James, che compirà 41 anni a dicembre, si appresta a disputare la sua 23ª stagione in Nba. Sconvolse il mondo del basket nell’estate del 2010 quando, con l’evento intitolato “The Decision”, annunciò il suo addio ai Cleveland Cavaliers per firmare con i Miami Heat. L’evento, fu trasmesso in diretta da Espn dal Boys & Girls Club di Greenwich (Connecticut). Raccolse in totale 6 milioni di dollari per beneficenza, ma fu ampiamente criticato per il modo in cui James gestì la comunicazione. In particolare per la celebre frase: “I’m taking my talents to South Beach” (“Porterò il mio talento a South Beach”).

The Second Decision di LeBron James anche legata ad altri temi

In seguito, James ammise di pentirsi di come aveva gestito quell’annuncio, motivo per cui è interessante che abbia deciso di richiamare alla memoria proprio quell’episodio in vista dell’annuncio di martedì. James è ormai vicino alla fine della sua leggendaria carriera, e potrebbe utilizzare questo momento per parlare dei tempi e dei modi del suo ritiro definitivo. Il mese scorso aveva già accennato al tema, chiarendo però che sarà lui a decidere quando rendere pubblica la sua scelta. “Non sto alludendo a nulla,” ha detto James durante un’intervista a 360 With Speedy. “Ovviamente so di essere dall’altra parte della collina, questo è sicuro. Dai, non giocherò per altri 23 anni, e nemmeno per altri 10. Mi sto sicuramente preparando per la fine, ma non ci sono ancora.” Non è ancora chiaro se “The Second Decision” sarà effettivamente legata al basket. Nel frattempo, i fan restano in attesa, e l’attesa cresce man mano che si avvicina il pomeriggio di martedì.