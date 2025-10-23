Tebas criticato dal Guardian: “Se avesse consultato le parti prima il piano Miami non sarebbe fallito”

Aveva ottenuto il via libera legale dalla Fifa, ma Concacaf e Us Soccer non erano stati consultati. I giocatori non erano stati coinvolti: l’Afe, il sindacato dei calciatori, non aveva ricevuto risposte alle sue domande.

Il quarto tentativo della Liga di giocare a Miami fallisce ancora. Il Real Madrid si oppone, mancano garanzie legali e Relevent cancella la partita. Tebas promette un nuovo tentativo, con più trasparenza.

Villarreal deluso e abbandonato

Sid Lowe, del Guardian, racconta la sua esperienza a Madrid:

“Le telecamere hanno mostrato qualcuno che si è sentito ignorato e mancato di rispetto. Questa volta era una persona che doveva essere alleata della Liga, ma che appariva come un ritratto di cattiva pianificazione e pessima comunicazione, una mancanza di considerazione che ha fatto naufragare il progetto.

L’uomo inquadrato era Fernando Roig Negueroles, amministratore delegato del Villarreal, squadra che avrebbe dovuto essere la ‘padrona di casa’ al Hard Rock Stadium il 20 dicembre. Seduto sugli spalti, con una sigaretta in bocca, guardava il telefono dove era appena apparso il comunicato ufficiale: la Liga non sarebbe andata a Miami.

Roig si alzò, camminò avanti e indietro, lanciando sguardi increduli a chi lo circondava e accuse allo schermo. Per un momento sembrava potesse lanciare il telefono; invece parlò arrabbiato, gesticolando mentre lasciava un messaggio vocale e chiudendo con un colpo deciso del pollice”.

Tebas difende la Liga

«È una mancanza assoluta di rispetto», ha detto l’allenatore Marcelino García Toral. Il club ha espresso il “profondo disappunto per la cattiva gestione dell’organizzazione della partita”. Roig ha affermato: «Siamo stati logorati… per nulla». La Liga aveva trasformato uno dei suoi alleati più fedeli in un nemico.

Qual è allora il problema? Sid Lowe scrive:

“Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha detto di essere grato per la collaborazione del Villarreal e del Barcellona, che avevano agito pensando al bene della lega e del calcio spagnolo. Tuttavia, il Villarreal non avrebbe guadagnato nulla dalla partita, mentre il Barcellona avrebbe compensato le perdite del Johan Cruyff Stadium.

A differenza del Barcellona, il Villarreal aveva rinunciato a una partita in casa e come tutte le altre squadre avrebbe dovuto attraversare l’Atlantico. Avevano promesso ai tifosi ingressi gratuiti o sconti sui biglietti stagionali, ricevendo quasi 4.000 adesioni. Tuttavia, organizzare voli charter e personale si era rivelato quasi impossibile senza garanzie certe”.

Tebas criticato per gestione senza trasparenza

Scrive il Guardian:

“Le dichiarazioni di Roig ai tifosi non hanno aiutato: con fermezza, li ha definiti incomprensibili e inaccettabili, sottolineando come il contributo del club di tifosi fosse minimo rispetto agli introiti delle scuole di calcio e dei progetti negli Stati Uniti”.

Il Villarreal si era trovato nel ruolo del “cattivo” senza ricevere nulla in cambio, difendendo un progetto che non li difendeva. Nessuno li aveva consultati. Non c’è da stupirsi che Roig fosse furioso. Mercoledì, il Villarreal ha rilasciato un comunicato arrabbiato, esprimendo il “profondo disappunto per la cattiva gestione dell’organizzazione della partita”.

Conclude Lowe:

“Se il piano Miami è fallito, è stato tanto per il modo in cui la Liga ha operato quanto per il progetto stesso. José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consiglio dello Sport spagnolo, ha detto: «Non puoi fare le cose così».

Tebas aveva annunciato a ottobre che la partita sarebbe stata ufficiale, ma 13 giorni dopo ha dovuto ritrattare. Anche se la Liga aveva il supporto della federazione spagnola e dell’Uefa, mancavano le autorizzazioni definitive.

