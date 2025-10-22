Tebas contro il no a Villarreal-Barça a Miami: “Vittime di una visione provinciale mentre distruggono i nostri campionati”
Il presidente della Liga: "Si invoca la difesa della tradizione, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano"
Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha espresso tutta la sua delusione dopo la cancellazione della partita tra Villarreal e Barcellona, che avrebbe dovuto disputarsi a Miami il 20 dicembre. In un lungo messaggio pubblicato su X il numero uno del calcio spagnolo ha denunciato le pressioni e le interferenze che, a suo dire, avrebbero portato al fallimento del progetto.
Il comunicato di Tebas
“Oggi il calcio spagnolo ha perso un’occasione per fare un passo avanti, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro. Si invoca la difesa della “tradizione” da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano e che, anno dopo anno, distruggono i campionati nazionali — autentico motore dell’industria calcistica in Europa — di fronte all’ingenuità e alla passività di governanti europei incapaci di distinguere ciò che è essenziale da ciò che è “
Si fa appello alla “integrità della competizione” proprio da parte di chi da anni ne mette in dubbio la stessa integrità, esercitando pressioni su arbitri e autorità, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo. Altri, forse in buona fede e senza piena consapevolezza, sono stati trascinati in dibattiti su informazioni che erano già state affrontate nel 2018, quando quelle presunte “informazioni” — che allora come oggi erano note — servirono soltanto come pretesto per porre fine al progetto”.
“Voglio ringraziare il Villarreal e il Barcellona per il loro impegno e la loro generosità nel far parte di un progetto che mirava esclusivamente alla crescita della nostra competizione. Non pensavano a se stessi, pensavano a tutti”.
“La Liga continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, affinché il calcio spagnolo resti competitivo, opponendosi a chi vuole distruggerlo, ma sempre nel rispetto delle sue radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta, ci siamo andati molto vicino”.