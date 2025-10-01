Spinazzola: «L’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile»

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting in Champions

Le parole di Spinazzola

Partita complicata e vittoria pensante

«Tre punti importanti, sapevamo che lo Sporting era una buona squadra. Diciamo che nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, poi ci siamo abbassati un pochino. Nel secondo tempo abbiamo ripreso a pressare alti».

Buona fase difensiva anche in emergenza

«Mi sono trovato abbastanza bene a destra, ma l’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile. Sono entrati con la voglia di aiutare e difendere la squadra».

Giorni complicati per De Bruyne fino a stasera

«Sinceramente è durata veramente 5 minuti e poi è finita lì. Sono persone intelligenti e buoni, non c’è malizia nei nostri gesti, vogliamo solo il bene della squadra»

C’era bisogno di una notte così

«Ci voleva anche per dare una segnale che dopo Milano era importante vincere»