Spinazzola ha recuperato e sarà titolare, Milinkovic favorito su Meret (Sky)

Questa sera si giocherà Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League che vedrà il rientro di Spinazzola dopo il forfait a Milano. E non solo. Arrivano le ultime sulla formazione che Antonio Conte schiererà più tardi, secondo quanto riportato dal giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport.

Spinazzola ha recuperato, sarà titolare

«Il Napoli continua ad avere alcuni problemi in difesa tra infortuni e squalifiche. Ricordiamo che non ci sarà Di Lorenzo per il rosso preso contro il Manchester City nella prima gara. Hanno recuperato Olivera e Spinazzola con quest’ultimo che dovrebbe essere schierato titolare, mentre sarà confermato Gutierrez dal lato opposto. La retroguardia sarà completata da Beukema e Juan Jesus, gli unici centrali a disposizione per la sfida di oggi. Olivera partirà dalla panchina e verrà tenuto come bonus qualora ci fosse necessità anche per fare il centrale. Marianucci, ricordiamo, è fuori lista. In porta Milinkovic è favorito su Meret. Per il resto non ci sono dubbi. Il centrocampo vedrà Lobotka dietro a De Bruyne, Anguissa, McTominay e Politano. La punta sarà Hojlund. Tutto rientrato per il caso belga, la situazione si è risolta rapidamente, si è giocato il bonus. Adesso però non dovranno esserci nuovi atteggiamenti del genere che non saranno tollerati da tecnico e società».

Dunque, andando a riassumere quanto detto dal noto collega, la formazione di Conte questa sera dovrebbe essere la seguente: (4-1-4-1) – Milinkovic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.