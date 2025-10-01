Conte recupera Spinazzola (giocherà a destra) e conferma Gutierrez a sinistra. Davanti c’è sempre Hojlund

Conte recupera Spinazzola e conferma Gutierrez a sinistra. Davanti c’è sempre Hojlund

Le ultime di formazione in vista di Napoli-Sporting in programma questa sera alle 21. Conte recupera Spinazzola che giocherà a destra al posto di Di Lorenzo squalificato. A sinistra confermato Gutierrez dopo la buona prova di San Siro. Coppia centrale sarà Juan Jesus-Beukema. Olivera è destinato alla panchiPer il resto, tutto invariato con Hojlund punta.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Almeno l’infermeria si è svuotata e, pur senza avere tre pilastri dell’ultimo scudetto come Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo, adesso c’è una difesa legittima: l’emergenza di Milano è un ricordo, Spinazzola sta meglio e gioca a destra; Olivera migliora e va in panchina; Gutierrez resta a sinistra e in mezzo, al fianco di Juan Jesus, ci va Beukema, come da natura. Poi, ballottaggio in porta, con Milinkovic-Savic che sembra stia un filino avanti a Meret; e il resto, è scontato: giocano i Fab Four, Politano a destra e il terminale offensivo sarà Hojlund. Il Napoli è quasi fatto, le ultime certezze arriveranno come sempre al mattino, ma almeno la preoccupazione di doversi inventare Elmas esterno basso (ed era già successo, cinque anni fa), è

scongiurata: Conte ci aveva pensato e lo aveva detto; poi ha capito che Spinazzola avrebbe potuto dargli una mano ed ha risolto la questione.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni, insieme a quelle in conferenza stampa, anche a Sky Sport, per presentare il match di Champions League di domani sera contro lo Sporting Lisbona.

Le parole di Conte

«Partita importante contro un’ottima squadra, lo Sporting ha vinto il campionato portoghese. Insieme a Benfica e Porto rappresenta l’élite del calcio portoghese. Contro il Manchester City abbiamo perso, ma è stata una partita particolare con l’espulsione di Di Lorenzo. Abbiamo pochissimo tempo per prepararci, siamo tornati tardi da Milano: ieri chi ha giocato ha recuperato».

Sconfitta di Milano? «Abbiamo analizzato benissimo la partita, visto che avevamo tempo e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà che allenamento. Le conclusioni sono che abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell’anno scorso con il Milan, solo che le avevamo vinte soffrendo. Abbiamo giocato dominando, però non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato, dobbiamo essere più bravi e migliorare in determinate situazioni».

Spinzzola-Olivera? «Ieri hanno fatto allenamento a parte, vedremo oggi: se c’è da rischiare, bisogna rischiare perché non abbiamo grandi alternative, l’alternativa potrebbe essere Elmas terzino».

De Bruyne? «Non è una questione di situazioni di un giocatore, chi mi conosce sa il mio punto di vista su determinati comportamenti. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no».