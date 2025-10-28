Spalletti: «Tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore»

Spalletti ha parlato a Sky Sport per la presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro con Francesco Totti. L’ex allenatore del Napoli, in corsa per la Juventus, ha però rilasciato altre dichiarazioni che sono state riportate sui social dal giornalista Nicolò Schira:

Luciano Spalletti: “Non ci sarà niente che potrà mettere in discussione l’amicizia con Totti. La Juventus è un grande club con una grande storia, un grande tutto: tutti l’allenerebbero volentieri. Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”

A Sky aveva detto:

E la Juventus?

«Pensavo che si parlasse dello spot Montenegro in questa intervista. S,e devo dire qualcosa della Juventus, lo dico volentieri in favore di Tudor. Per quel che l’ho conosciuto, mi è sembrata una persona seria, uomo vero, fatto di valori. Quando l’ho visto lavorare, mi ha sempre dato l’impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cruore, sei costretto a trovarti bene con lui. Sarà fortunato chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata e attrezzata per far felici i tifosi».

«Sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Se vuoi, ti dico che quando mi hanno chiamato per lo spot Montenegro, mi sono sentito in imbarazzo, pensavo che chissà da quale parte mi sarei dovuto buttare per salvare un animale sulle rocce di chissà quale montagna. Pensavo a Tom Cruise. Poi ho vito il copione, era più normale, c’era solo un cavallo e io ho più dimestichezza con i cavalli».